Έγκυος η Βέρα Μακρομαρίδου: Η φωτογραφία της ηθοποιού από «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»
Η Βέρα Μακρομαρίδου έγκυος. Η ανάρτηση της ηθοποιού της σειράς «το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».
Με μία ανάρτηση στο Instagram, η ηθοποιός Βέρα Μακρομαρίδου, που πρωταγωνιστεί φέτος στη δημοφιλή σειρά του Alpha «το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» γνωστοποίησε πως είναι έγκυος.
Η αγαπημένη ηθοποιός που έγινε γνωστή από τον Σασμό και φέτος πρωταγωνιστεί στη δημοφιλή σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά μητέρα, έναν χρόνο μετά τον γάμο της με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου.
