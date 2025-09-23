Ο Χάρι Στάιλς έτρεξε με ελληνικό όνομα στον Μαραθώνιο Βερολίνου και έκανε προσωπικό ρεκόρ

Ο Χάρι Στάιλς συμμετείχε κρυφά στον Μαραθώνιο Βερολίνου με το ψευδώνυμο «Στεντ Σαράντος» και τερμάτισε κάτω από 3 ώρες, σημειώνοντας εντυπωσιακό προσωπικό ρεκόρ.

Ο Χάρι Στάιλς κατάφερε να κλέψει για ακόμη μια φορά την παράσταση, αυτή τη φορά όχι πάνω στη σκηνή, αλλά στους δρόμους του Βερολίνου. Ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής έλαβε μέρος στον 51ο Μαραθώνιο της γερμανικής πρωτεύουσας, τρέχοντας με ψεύτικο όνομα ώστε να αποφύγει την αναστάτωση που θα προκαλούσε η παρουσία του. Στους επίσημους καταλόγους εμφανίστηκε ως «Στεντ Σαράντος», όνομα που θυμίζει τον CEO του Netflix, Τεντ Σαράντος.

Παρά τη μυστικότητα, κάτω από την οποία επιθυμούσε να αγωνιστεί, η επίδοσή του μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Ο Στάιλς ολοκλήρωσε τα 42,195 χιλιόμετρα σε 2 ώρες, 59 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα, βελτιώνοντας κατά περίπου 25 λεπτά (!) τον χρόνο που είχε πετύχει στον μαραθώνιο του Τόκιο τον περασμένο Μάρτιο (3:24:07). Με αυτό το αποτέλεσμα κατέκτησε μια θέση ανάμεσα στους πρώτους 2.241 δρομείς από τους περίπου 55.000 συμμετέχοντες, επίδοση που θεωρείται εξαιρετική για ερασιτέχνη αθλητή.

Στην κορυφή του αγώνα τερμάτισε ο Κενυάτης Σεμπάστιαν Σάουι με χρόνο 2:02:16, σχεδόν μία ώρα ταχύτερος από τον Βρετανό ποπ σταρ. Ωστόσο, η συμμετοχή του Στάιλς ενθουσίασε τους θεατές, που τον αναγνώρισαν στο πλήθος και κατέγραψαν τη στιγμή σε βίντεο. Μετά τον τερματισμό, ο καλλιτέχνης φωτογραφήθηκε χαμογελαστός μαζί με τον Βρετανό παραολυμπιονίκη Ρίτσαρντ Γουάιτχεντ, κλείνοντας με τον δικό του τρόπο έναν μαραθώνιο γεμάτο εκπλήξεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ