NASA: Eτοιμάζει πυρηνικές βόμβες για να «σώσει» τη Σελήνη από αστεροειδή

Η NASA σχεδιάζει αποστολή με πυρηνικές συσκευές για να αποτρέψει αστεροειδή από πρόσκρουση στη Σελήνη το 2032. Τι σημαίνει για τη Γη και τους αστροναύτες;

Η NASA και διεθνείς επιστήμονες εξετάζουν ένα νέο πλάνο πλανητικής άμυνας, προκειμένου να αποτρέψουν έναν επικίνδυνο αστεροειδή από το να συγκρουστεί με τη Σελήνη – εξέλιξη που θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο αστροναύτες και μελλοντικές αποστολές.

Από το DART στο «σχέδιο πυρηνικής αναχαίτισης»

Το 2022 η NASA πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή εκτροπής αστεροειδούς, το γνωστό DART test, όπου ένα διαστημόπλοιο χτύπησε έναν μικρό διαστημικό βράχο με ταχύτητα 22.500 χλμ./ώρα, αλλάζοντας την πορεία του.

Σήμερα, οι επιστήμονες βρίσκονται μπροστά σε μια πολύ μεγαλύτερη απειλή: τον αστεροειδή 2024 YR4, μήκους περίπου 90 μέτρων (300 πόδια), που ενδέχεται να χτυπήσει τη Σελήνη τον Δεκέμβριο του 2032, με πιθανότητα 4%.

Γιατί ανησυχούν οι επιστήμονες

Η πιθανή πρόσκρουση δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη Γη, αλλά τα θραύσματα που θα εκτιναχθούν από τη Σελήνη θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τους αστροναύτες και τις διαστημικές βάσεις που θα υπάρχουν μέχρι τότε.

Με δεδομένο ότι ο αστεροειδής μπορεί να ζυγίζει από 72 εκατ. έως 2 δισ. λίβρες, η απλή «ώθηση εκτροπής» είναι πρακτικά αδύνατη. Έτσι, οι ερευνητές προτείνουν μια πιο ακραία λύση: πυρηνική αναχαίτιση.

Το σχέδιο: δύο πυρηνικές συσκευές στο διάστημα

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσίευσαν –αν και ακόμη δεν έχει περάσει από peer review–, το πλάνο περιλαμβάνει την αποστολή δύο πυρηνικών συσκευών με ισχύ 5 έως 8 φορές μεγαλύτερη από τις βόμβες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι.

Οι συσκευές θα έχουν δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης, ώστε να εντοπίσουν και να καταστρέψουν τον αστεροειδή πριν συγκρουστεί με τη Σελήνη. Μάλιστα, θα υπάρχει και εφεδρικό εκρηκτικό σε περίπτωση αποτυχίας του πρώτου.

Χρονοδιάγραμμα και προκλήσεις

Η πρόταση μιλά για αναγνωριστική αποστολή το 2028, ώστε να συλλεχθούν κρίσιμα δεδομένα για τη μάζα και τη δομή του 2024 YR4. Από εκεί και πέρα:

Η «κινητική εκτροπή» απαιτεί 5–7 χρόνια ανάπτυξης.

Η «πυρηνική εκτροπή» μπορεί να υλοποιηθεί από το 2029 έως το 2031.

Θα προχωρήσει τελικά;

Με το ρίσκο για τη Γη να είναι μικρό, πολλοί θεωρούν δύσκολο να διατεθούν οι τεράστιοι πόροι που απαιτεί μια τέτοια αποστολή. Ωστόσο, η NASA και οι συνεργάτες της εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο, καθώς μια επιτυχία θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για την άμυνα του πλανήτη από μελλοντικούς αστεροειδείς.

Το σίγουρο είναι πως η συζήτηση για την πλανητική άμυνα ανοίγει ξανά δυνατά, με τη Σελήνη να γίνεται για πρώτη φορά το κέντρο ανησυχίας.

