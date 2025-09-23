Το δίκτυο Vodafone 5G στηρίζει τον πιο δυνατό μας δεσμό – την Εθνική που μας ενώνει

O δεύτερος πιο πιστός υποστηρικτής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, αμέσως μετά τους φιλάθλους της.

Είναι τα χρώματα, η ατμόσφαιρα, τα συνθήματα, η πορεία της μπάλας, η χαμένη φάση, το σκληρό φάουλ, το νικητήριο γκολ. Για τη Vodafone και την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η σχέση αυτή ξεκίνησε το 2004 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με αμείωτο πάθος. Είκοσι χρόνια τώρα, η Vodafone είναι ο δεύτερος πιο πιστός υποστηρικτής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, αμέσως μετά τους φιλάθλους της.

Από τις στιγμές θριάμβου στα γήπεδα της Πορτογαλίας, η Vodafone ήταν εκεί, όπως ήσασταν και όλοι εσείς. Γιατί τελικά, το ποδόσφαιρο -όπως και η συνδεσιμότητα- δεν είναι τίποτε άλλο από τη δύναμη του να φέρνεις κοντά τους ανθρώπους, να τους ενώνεις, να τους κάνεις να μοιράζονται τις στιγμές.

Η νέα καμπάνια

Η νέα τηλεοπτική καμπάνια της Vodafone αποτυπώνει με τον πιο ζωντανό τρόπο αυτήν τη δύναμη. Ένα μικρό παιδί από ένα ακριτικό νησί ονειρεύεται να είναι μέλος μιας ομάδας. Και χάρη στο δίκτυο Vodafone 5G, που φτάνει πλέον σε περισσότερες γωνιές της χώρας από ποτέ με υπερυψηλές ταχύτητες το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.

Μαζί του, τα νέα αστέρια της Εθνικής: ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Χρήστος Μουζακίτης, ο Γιώργος Βαγιαννίδης και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης σχηματίζουν μια ομάδα, που δεν περιορίζεται σε ηλικία, γεωγραφία ή συνθήκες. Είναι η ομάδα όλων μας. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όταν έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο, κάθε όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Vodafone 5G: φέρνει πιο κοντά κάθε ομάδα

Με πληθυσμιακή κάλυψη που ξεπερνά το 94% και στόχο να φτάσει το 97% μέχρι το 2028, το δίκτυο Vodafone 5G φτάνει πλέον σε 247 πόλεις και 70 νησιά. Από τις μεγάλες αστικές περιοχές μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά, από τα δρομολόγια των πλοίων μέχρι τις ακριτικές κοινότητες της χώρας, η Vodafone διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει εκτός παιχνιδιού.

Μαζί σε κάθε στιγμή

Εδώ και δύο δεκαετίες, η Vodafone αποτελεί κομμάτι της ίδιας της ιστορίας της Εθνικής Ομάδας. Η σύνδεση αυτή είναι βαθιά: χτίστηκε στις στιγμές δόξας, δοκιμάστηκε στις δυσκολίες και συνεχίζει να εξελίσσεται, όπως και το δίκτυο που αναπτύσσει.

Στην κερκίδα ή στο σπίτι, στο γήπεδο ή σε ένα ακριτικό νησί, η Vodafone βρίσκεται δίπλα σε κάθε φίλαθλο. Γιατί στο τέλος της ημέρας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ομάδα από εκείνη που ενώνει μια χώρα ολόκληρη.

Μαζί σε κάθε στιγμή. Μαζί με την Εθνική. Μαζί με όλους εμάς.