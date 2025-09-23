Ο σεναριογράφος του Adolescence επιστρέφει με νέα σειρά, βασισμένη στο μεγαλύτερο δημοσιογραφικό σκάνδαλο του 2011

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Ντέιβιντ Τένναντ, ένα από τα... θύματα.

Ο Τζακ Θορν άφησε πίσω την επιτυχία του Adolescence (διαθέσιμο στο Netflix) και εστίασε στη νέα δραματική σειρά, βασισμένη σε αληθινή ιστορία. Φέρει την ονομασία The Hack και αφορά το εύρος των τηλεφωνικών υποκλοπών στη κυριακάτικη ταμπλόιντ News of the World, που αποκάλυψε ο ερευνητικός δημοσιογράφος της Guardian, Νικ Ντέιβις. Θα τον υποδυθεί ο Ντέιβιντ Τένναντ, που μας έχει χαρίσει και μια υπέροχη ερμηνεία στο Broadchurch.

Όπως είπε ο Τζακ Θορν στο Today του BBC Radio 4 «νόμιζα πως γνώριζα αυτή την υπόθεση. Πίστευα ότι επρόκειτο απλώς για μια ιστορία δημοσιογράφων που παραφέρονταν. Πίστευα ότι εκεί άρχιζε και τελείωνε. Όμως στην πραγματικότητα, όταν κοιτάξεις πιο βαθιά, καταλαβαίνεις πως είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Είναι μια προβληματική σχέση ανάμεσα στον Τύπο, την πολιτική και την αστυνομία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τη σειρά είναι να ξεδιπλώσουμε και να αναδείξουμε αυτές τις λεπτομέρειες».

