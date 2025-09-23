Η TikToker που έγινε διάσημη ψάχνοντας τα σκουπίδια των πλουσίων: Πώς άρχισε τα βίντεο (vids)

Μια TikToker έγινε viral ψάχνοντας στα σκουπίδια πλούσιων γειτονιών. Μεταμορφώνει έπιπλα, κερδίζει χιλιάδες δολάρια και συνεργάζεται με μεγάλα brands.

Η TikToker που βρήκε τη δόξα στα σκουπίδια. Η McGaugh, μια νεαρή μητέρα, δεν περίμενε ποτέ ότι θα γίνει viral TikToker. Το 2020, σε μια δύσκολη περίοδο, βρήκε ένα παλιό τραπέζι πεταμένο στον δρόμο. Το πήρε σπίτι, το έβαψε και αποφάσισε να ανεβάσει το αποτέλεσμα στο TikTok.

Αυτό το πρώτο βίντεο ήταν η αρχή μιας καριέρας που σήμερα μετρά εκατομμύρια views και χιλιάδες δολάρια σε έσοδα.

Πώς ξεκίνησαν τα viral βίντεο στο TikTok

Η McGaugh άρχισε να ψάχνει τα σκουπίδια των πλουσίων σε μεγάλες γειτονιές, τις ημέρες αποκομιδής. Εκεί έβρισκε παλιά έπιπλα, τα οποία με λίγη δουλειά μεταμορφώνονταν σε κομμάτια που έμοιαζαν ακριβά.

Στα βίντεό της δείχνει πώς βρίσκει το κάθε αντικείμενο και στην συνέχεια το πώς τα διαμορφώνει ώστε να είναι έτοιμα για χρήση με βάση το πριν και το μετά. Μάλιστα για κάθε αντικείμενο προσθέτει έξτρα και την εκάστοτε αξία που θα έχει στην αγορά ώστε να μπορέσει ο κάθε χρήστης να το αγοράσει. Η συνταγή αυτή τράβηξε το ενδιαφέρον εκατομμυρίων χρηστών στο TikTok και στο Instagram.

Από τα σκουπίδια στα χιλιάδες δολάρια

Σήμερα, η TikToker έχει πάνω από 1,9 εκατομμύρια ακόλουθους και περισσότερα από 45 εκατομμύρια likes. Κάθε της reel μπορεί να της αποφέρει έως και 20.000 δολάρια, χάρη στις συνεργασίες με μεγάλα brands.

Παράλληλα, έχει αγοράσει ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, το οποίο ανακαινίζει, ενώ λανσάρει και online μαθήματα για upcycling και DIY projects.

Γιατί η TikToker έγινε τόσο δημοφιλής

Η επιτυχία της McGaugh δεν είναι τυχαία. Τα βίντεά της ξεχωρίζουν γιατί:

Είναι αληθινά και αυθεντικά (χωρίς σκηνοθεσία)

Δείχνουν μεταμορφώσεις επίπλων πριν/μετά που εντυπωσιάζουν

Εμπνέουν το κοινό να δοκιμάσει το upcycling

Αποδεικνύουν ότι μπορείς να φτιάξεις επιχείρηση από το μηδέν

Όπως δηλώνει η ίδια: «Ξεκίνησα ελπίζοντας να βγάλω λίγα χρήματα. Τώρα έχω μια δουλειά που αγαπώ και όλα ξεκίνησαν από τα σκουπίδια κάποιου άλλου».

Η TikToker που έγινε διάσημη ψάχνοντας τα σκουπίδια των πλουσίων απέδειξε ότι η επιτυχία μπορεί να έρθει από τα πιο απρόσμενα μέρη. Από ένα παλιό τραπέζι, έφτασε να δημιουργήσει μια επιχείρηση με χιλιάδες δολάρια έσοδα και εκατομμύρια ακόλουθους.

