Κάνε το Ποδόσφαιρο Δικό σου: Η INTERSPORT Ανανέωσε τη Συνεργασία της με την EA SPORTS FC™

Η INTERSPORT, παγκόσμιος ηγέτης στο λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών, ενισχύει τη δέσμευσή της στο ποδόσφαιρο μέσω της συνεργασίας της με το EA SPORTS FC™ 26, το οποίο κυκλοφορεί παγκοσμίως στις 26 Σεπτεμβρίου.

Ως συνέχεια μιας επιτυχημένης συνεργασίας με το EA SPORTS FC™ 25, το λανσάρισμα αυτό υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη στρατηγική της INTERSPORT να συνδέεται και να αλληλεπιδρά με ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών και φίλων του αθλητισμού, και συγκεκριμένα με κατεξοχήν ‘’ψηφιακούς’’ φίλους του «βασιλιά των σπορ».

Η συνεχιζόμενη συνεργασία θα ενισχύσει την παρουσία του brand INTERSPORT στο παιχνίδι EA SPORTS FC™ 26. Οι παίκτες θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε μια αποκλειστική, ειδικά σχεδιασμένη συλλογή εμφανίσεων INTERSPORT με εντός και εκτός έδρας φανέλες από τον Δεκέμβριο, ενώ το όνομα INTERSPORT θα εμφανίζεται στις πινακίδες LED γύρω από το γήπεδο τόσο στα Football Ultimate Team™ όσο και στα Rush & Club modes. Επιπλέον, οι παίκτες θα μπορούν να εντοπίσουν το εμβληματικό brand INTERSPORT στις εξέδρες μέσω ειδικής tifo προβολής και σε ένα από τα θέματα σταδίου.

Για να δημιουργήσει ενθουσιασμό γύρω από τη νέα συνεργασία, η INTERSPORT διοργάνωσε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό μέσω Instagram για αντίτυπα του παιχνιδιού EA SPORTS FC™ 26, ενώ η ποδοσφαιρική κοινότητα θα έχει σύντομα την ευκαιρία να ψηφίσει ποια εκτός έδρας εμφάνιση θα προστεθεί στο παιχνίδι.

Επιπλέον, το branding και το περιεχόμενο του EA SPORTS FC™ 26 θα είναι παρόντα στα καταστήματα INTERSPORT, με προγραμματισμένες ενέργειες εντός καταστημάτων και τουρνουά, καθώς η INTERSPORT συνεχίζει να αξιοποιεί το εκτεταμένο τοπικό της δίκτυο φυσικών καταστημάτων στο επίκεντρο των τοπικών κοινοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει και τη δημιουργία του INTERSPORT Football Store – το πιο πρόσφατο εξειδικευμένο concept καταστήματος – που έχει ήδη ανοίξει φέτος στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Ολλανδία, με περισσότερα καταστήματα στην Ευρώπη να ακολουθούν.

«Στην καρδιά της, η αποστολή της INTERSPORT ήταν πάντα να συνδέει τον αθλητισμό με την κοινότητα. Η νέα συνεργασία με το EA SPORTS FC™ 26 διασφαλίζει ότι το brand INTERSPORT παραμένει στο επίκεντρο της ποδοσφαιρικής κουλτούρας και των κοινοτήτων, φέρνοντάς το ακόμη πιο κοντά στους φιλάθλους με αυθεντικούς και ουσιαστικούς τρόπους», δήλωσε ο Andy Hogg, Γενικός Διευθυντής, Global Brand and Marketing της INTERSPORT International Corporation. «Με τη μεγαλύτερη παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου να πλησιάζει το επόμενο καλοκαίρι, το πάθος για το άθλημα θα φτάσει στο αποκορύφωμά του. Η συνεργασία μας με την EA SPORTS επιτρέπει στην INTERSPORT να είναι μέρος αυτής της ενέργειας και του ενθουσιασμού σε τεράστια κλίμακα, εμπνέοντας φιλάθλους σε όλο τον κόσμο να Κάνουν το Ποδόσφαιρο Δικό τους.»

Η συνεργασία αποτελεί τη νεότερη επένδυση της INTERSPORT στο ποδόσφαιρο, καθώς το brand επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση του ως multi-category ηγέτης και να ανταποκριθεί στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη που γνωρίζει το ίδιο, στην κατηγορία του ποδοσφαίρου. Εκτός από τη δημιουργία του INTERSPORT Football Store, το brand λάνσαρε πρόσφατα μια νέα καμπάνια για το Γυναικείο Ποδόσφαιρο σε συνεργασία με την Adidas, γιορτάζοντας τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι παίκτες «Κάνουν το Ποδόσφαιρο Δικό τους» και αναδεικνύοντας τη δύναμη των προσωπικών εμπειριών στην ανάπτυξη του πάθους για το άθλημα.

Επιπλέον, η INTERSPORT συνεχίζει την πρωτοβουλία INTERSPORT Football Experience, μια pop-up εκδήλωση σχεδιασμένη να προσφέρει στους παίκτες των grassroots μια αξέχαστη εμπειρία και την ευκαιρία να δοκιμάσουν νέα προϊόντα, ενώ βυθίζονται στο πάθος τους για το ποδόσφαιρο. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με συλλόγους όπως η Γιουβέντους, ο Άγιαξ Άμστερνταμ και η Μίλαν.

