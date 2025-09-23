5 χαμηλών τόνων χωριά στο Ζαγόρι για ηρεμία και βόλτες στη φύση

Πνιγμένα στο πράσινο και χτισμένα με πέτρα, αυτά τα ήσυχα χωριά του Ζαγορίου είναι ιδανικά για χαλαρωτικές αποδράσεις γεμάτες εικόνες φύσης και παράδοσης.

Το φθινόπωρο έρχεται και μαζί του φτάνει η ώρα να ανακαλύψουμε τις ομορφιές της ορεινής Ελλάδας.

Αν αναζητάτε μικρά και γαλήνια χωριά, χτισμένα με πέτρα και φωλιασμένα μέσα σε μια μαγευτική φύση, για να αφήσετε πίσω σας τη φασαρία της πόλης, τότε τα Ζαγοροχώρια είναι μία από τις καλύτερες επιλογές.

Διαλέξαμε και σας προτείνουμε πέντε χαμηλών τόνων χωριά στην περιοχή, με όμορφη παραδοσιακή αρχιτεκτονική και υπέροχα τοπία, που υπόσχονται πραγματική χαλάρωση.

