Τύπος αποκαλύπτει τα 6 σημάδια που δείχνουν ότι ίσως είσαι σε κυβερνητική λίστα παρακολούθησης (vid)

Μήπως είσαι σε κυβερνητική λίστα παρακολούθησης χωρίς να το ξέρεις; Δες τα 6 πιθανά σημάδια και πώς να προστατευτείς.

Μπορείς να βρεθείς σε μια κυβερνητική λίστα παρακολούθησης χωρίς να έχεις διαπράξει κανένα έγκλημα; Σύμφωνα με τον TikToker @rebuild.with.ryan, η απάντηση είναι “ναι”. Ένα βίντεό του που έγινε viral, υποστηρίζει πως η «προληπτική παρακολούθηση» είναι πλέον πραγματικότητα, και μπορεί να στοχεύσει τον καθένα – ακόμη και εσένα.

Τι Είναι οι Λίστες Παρακολούθησης

Οι κυβερνητικές λίστες παρακολούθησης δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες για την ασφάλεια, τον εντοπισμό υπόπτων, ακόμα και για την "προγνωστική αστυνόμευση".

Το ανησυχητικό όμως, σύμφωνα με τον Ryan, είναι πως μπορείς να χαρακτηριστείς ως "non-investigative subject" δηλαδή να σε παρακολουθούν χωρίς ένταλμα, χωρίς κατηγορία, και χωρίς να το γνωρίζεις.

Τα πιθανά σημάδια ότι είσαι σε λίστα παρακολούθησης

Ο Ryan μοιράστηκε έξι ανησυχητικά σημάδια που, όπως λέει, ίσως υποδεικνύουν ότι βρίσκεσαι υπό παρακολούθηση:

1. Συνεχής Έλεγχος Σε Αεροδρόμια

Ακόμη και με TSA PreCheck, μπορεί να επιλέγεσαι συχνά για "τυχαίους" ελέγχους. Αν αντιμετωπίζεις καθυστερήσεις ή ερωτήσεις χωρίς προφανή λόγο, ίσως είναι ένδειξη παρακολούθησης.

2. Χαμένα ή Κατεστραμμένα Ταχυδρομεία

Αν σημαντικά έγγραφα ή νομική αλληλογραφία δεν φτάνουν ποτέ ή καταφθάνουν ανοιγμένα, μπορεί να ευθύνονται ομάδες παρέμβασης που λειτουργούν προληπτικά.

3. Ύποπτα οχήματα έξω από το σπίτι σου

Οχήματα χωρίς σήμανση, παρκαρισμένα κοντά σου χωρίς κανέναν μέσα ή με άτομα που δεν πλησιάζουν.

4. Ανακρίσεις γνωστών σου

Άτομα του κύκλου σου μπορεί να δεχτούν ερωτήσεις για εσένα από αρχές, χωρίς να ενημερωθείς. Και συνήθως, τους ζητείται να μην σου το πουν.

5. “Άκυρο” σε δημόσιες πλατφόρμες

Ξαφνικά, δεν μπορείς να ταυτοποιηθείς από το Taxis, την Εφορία ή άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Τίποτα δεν άλλαξες, αλλά κάτι μπλοκάρει την πρόσβασή σου.

6. Μείωση εμβέλειας στα Social Media

Αν βλέπεις περίεργο περιορισμό στο περιεχόμενό σου, χωρίς παραβίαση κανονισμών ή προειδοποιήσεις, μπορεί να έχει γίνει “soft flagging”.

Υπάρχει Αλήθεια;

Η αλήθεια είναι πως η ύπαρξη τέτοιων συστημάτων έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές στις ΗΠΑ (βλ. Snowden leaks, FOIA αποκαλύψεις, κλπ.). Το πρόβλημα είναι η έλλειψη διαφάνειας. Δεν είναι όλα όσα ακούγονται θεωρίες συνωμοσίας αλλά χρειάζεται κριτική σκέψη και ενημέρωση.

Τι μπορείς να κάνεις;

Χρησιμοποίησε VPN και ασφαλείς browsers.

Απέφευγε ευαίσθητα θέματα σε δημόσιες πλατφόρμες.

Ενημερώσου για τα δικαιώματά σου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ