Η Λόρα Κρέιν είναι Βρετανίδα σέρφερ και ίσως έσπασε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο κύμα που έχει «καβαλήσει» ποτέ γυναίκα
H Λόρα Κρέιν (Laura Crane), ξέρει πώς είναι να πετάς πάνω από τη θάλασσα. Μόλις στα 30 της, ενδέχεται να μπει στα βιβλία ρεκόρ γκίνες, αφού «καβάλησε» το μεγαλύτερο κύμα που έχει καβαλήσει ποτέ γυναίκα.
Το Σάββατο, η Λόρα Κρέιν συμμετείχε στο Nazaré Big Wave Challenge. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην περίφημη Praia do Norte στην Πορτογαλία, έλαβε χώρα σε τερατώδη κύματα που κάποιοι χαρακτήρισαν ως τα κύματα της χρονιάς. Αν και η Γαλλίδα Ζυστίν Ντουπόντ (Justine Dupont), κέρδισε τον ίδιο τον διαγωνισμό, ένα κύμα που έπιασε η Κρέιν μετά τη διακοπή του διαγωνισμού μπορεί κάλλιστα να την κάνει να περάσει στην ιστορία του παγκόσμιου σερφ.
