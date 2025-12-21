Η Λόρα Κρέιν είναι Βρετανίδα σέρφερ και ίσως έσπασε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο κύμα που έχει «καβαλήσει» ποτέ γυναίκα

«Κινείσαι τόσο γρήγορα και δεν έχεις πολύ έλεγχο για το τι πρόκειται να συμβεί και το μόνο που χρειάζεται είναι να εμπιστευτείς τον εαυτό σου, την προπόνησή σου, το σώμα και το μυαλό σου και τον ωκεανό ότι όλα θα πάνε καλά»

H Λόρα Κρέιν (Laura Crane), ξέρει πώς είναι να πετάς πάνω από τη θάλασσα. Μόλις στα 30 της, ενδέχεται να μπει στα βιβλία ρεκόρ γκίνες, αφού «καβάλησε» το μεγαλύτερο κύμα που έχει καβαλήσει ποτέ γυναίκα.

Το Σάββατο, η Λόρα Κρέιν συμμετείχε στο Nazaré Big Wave Challenge. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην περίφημη Praia do Norte στην Πορτογαλία, έλαβε χώρα σε τερατώδη κύματα που κάποιοι χαρακτήρισαν ως τα κύματα της χρονιάς. Αν και η Γαλλίδα Ζυστίν Ντουπόντ (Justine Dupont), κέρδισε τον ίδιο τον διαγωνισμό, ένα κύμα που έπιασε η Κρέιν μετά τη διακοπή του διαγωνισμού μπορεί κάλλιστα να την κάνει να περάσει στην ιστορία του παγκόσμιου σερφ.

