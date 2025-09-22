Ιστορική καταγραφή στη θάλασσα: Καρχαρίες λεοπαρδάλεις ζευγάρωσαν σε «τρίο» (vid)

Σπάνια και ιστορική στιγμή για τη θαλάσσια επιστήμη καταγράφηκε στη Νέα Καληδονία, όπου τρεις καρχαρίες λεοπάρδάλεις, απειλούμενο με εξαφάνιση είδος, βιντεοσκοπήθηκαν να ζευγαρώνουν σε «τρίο» για πρώτη φορά.

Η αναπαραγωγική συμπεριφορά των άγριων καρχαριών παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη, γεγονός που καθιστά την πρόσφατη καταγραφή ιστορική. Ο Dr. Hugo Lassauce, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Sunshine Coast, κατέγραψε το γεγονός ενώ μελετούσε τον πληθυσμό των καρχαριών λεοπάρδαλης στα ανοιχτά της Nouméa, στη Νέα Καληδονία.

Όπως περιέγραψε, εντόπισε ένα θηλυκό συνοδευόμενο από δύο αρσενικά που έδειχναν έτοιμα για ζευγάρωμα και αποφάσισε να περιμένει με την κάμερά του.

Γιατί η καταγραφή του ζευγαρώματος είναι σημαντική

Ύστερα από σχεδόν μία ώρα αναμονής, οι καρχαρίες ξεκίνησαν τη διαδικασία, η οποία διήρκησε μόλις 110 δευτερόλεπτα. Το πρώτο αρσενικό ζευγάρωσε για 63 δευτερόλεπτα και το δεύτερο για 47. Όταν ολοκληρώθηκε η πράξη, τα δύο αρσενικά έμειναν ακίνητα στον βυθό από εξάντληση, ενώ το θηλυκό απομακρύνθηκε ζωηρά.

Είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο απειλούμενο είδος καταγράφεται να ζευγαρώνει στη φύση, και μάλιστα με δύο συντρόφους ταυτόχρονα. Η ανακάλυψη αυτή παρέχει ανεκτίμητες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των καρχαριών λεοπάρδαλης και μπορεί να συμβάλει στις διεθνείς προσπάθειες διατήρησης.

Όπως σημειώνουν ειδικοί, τέτοιες παρατηρήσεις βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τα πρότυπα αναπαραγωγής και να χαράξουν πιο στοχευμένες στρατηγικές προστασίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ