Τα Φιλαράκια: Η σειρά που έκανε του millenials να πιστέψουν στη φιλία

31 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς που έμελλε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της millenial κουλτούρας.

Ήταν 22 Σεπτεμβρίου του 1994, όταν στο NBC έκανε πρεμιέρα μια σειρά που τότε φαινόταν απλώς σαν άλλο ένα sitcom: Έξι νεαροί Νεοϋορκέζοι, οι έρωτες τους, οι αποτυχίες τους, οι φιλίες τους. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τότε ότι το “Friends”, ή όπως το μάθαμε εμείς, “Τα Φιλαράκια”, θα εξελισσόταν σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της τηλεόρασης.

Η τηλεοπτική περιπέτεια των έξι φίλων κράτησε για 10 χρόνια, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που ανάλογο δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν. Όχι μόνο γιατί σάρωσε σε τηλεθεάσεις ή αμοιβές κι έγινε ένα από τα δημοφιλέστερα sitcom όλων των εποχών -που τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνισή του, συνεχίζει να αγαπιέται φανατικά και να αποφέρει τρελά κέρδη- αλλά και για την ευρεία επιρροή που άσκησε στην ποπ κουλτούρα ανά τον κόσμο.

