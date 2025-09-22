Τα Φιλαράκια: Η σειρά που έκανε του millenials να πιστέψουν στη φιλία
Ήταν 22 Σεπτεμβρίου του 1994, όταν στο NBC έκανε πρεμιέρα μια σειρά που τότε φαινόταν απλώς σαν άλλο ένα sitcom: Έξι νεαροί Νεοϋορκέζοι, οι έρωτες τους, οι αποτυχίες τους, οι φιλίες τους. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τότε ότι το “Friends”, ή όπως το μάθαμε εμείς, “Τα Φιλαράκια”, θα εξελισσόταν σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της τηλεόρασης.
Η τηλεοπτική περιπέτεια των έξι φίλων κράτησε για 10 χρόνια, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που ανάλογο δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν. Όχι μόνο γιατί σάρωσε σε τηλεθεάσεις ή αμοιβές κι έγινε ένα από τα δημοφιλέστερα sitcom όλων των εποχών -που τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνισή του, συνεχίζει να αγαπιέται φανατικά και να αποφέρει τρελά κέρδη- αλλά και για την ευρεία επιρροή που άσκησε στην ποπ κουλτούρα ανά τον κόσμο.
