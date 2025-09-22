Οι υπουργοί της Νέας Υόρκης, η συνέχεια Άδωνι και Σαμαρά στα δικαστήρια και το επιμύθιο Μαραντζίδη

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για την κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη και το ενδιαφέρον επιμύθιο του Νίκου Μαραντζίδη.

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ο Μητσοτάκης ήταν στην Κρήτη -τρομερά viral η φωτογραφία του με τον τράπερ Trannos στο αεροπλάνο, αλλά επέστρεψε από χθες (21/09) και σήμερα το πρωί θα κάνει έναν συντονιστικό πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, πριν αναχωρήσει για μια εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, για τη Γ.Σ. του ΟΗΕ.

Είναι προγραμματισμένο να μιλήσει την Παρασκευή (26/09), αλλά έχει πλούσιο πρόγραμμα όλες τις ημέρες. Μαζί του θα είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που έχει και δικό του πυκνό πρόγραμμα επαφών, αλλά και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που ήταν στη Νέα Υόρκη πριν την Ουάσιγκτον. Παράλληλα στις ΗΠΑ θα είναι και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έχει προγραμματισμένη συζήτηση στο Atlantic Council και συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, πριν αυτός έρθει στην Αθήνα τον Νοέμβριο.

