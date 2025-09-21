Χαμός στη Βρετανία: Απαγόρευσαν σε Αμερικανό δισεκατομμυριούχο να γεμίσει τη λίμνη του με βυτιοφόρα νερού

Ο ιδρυτής της Blackstone, Stephen Schwarzman, κατηγορείται ότι μετέφερε σχεδόν 1 εκατ. λίτρα νερού την ημέρα για την προσωπική του λίμνη, την ώρα που η περιοχή του Hampshire αντιμετωπίζει ξηρασία. Η Southern Water επέβαλε απαγόρευση.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Stephen Schwarzman, ιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Blackstone, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων στη Βρετανία, καθώς επιχείρησε να αναπληρώσει το νερό μιας ιδιωτικής λίμνης μέσα στο κτήμα του στο Wiltshire, χρησιμοποιώντας βυτιοφόρα που μετέφεραν τεράστιες ποσότητες νερού από το γειτονικό Hampshire - περιοχή που ήδη δοκιμάζεται από ξηρασία.

Ο Schwarzman, με προσωπική περιουσία που εκτιμάται στα 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει ξεκινήσει την ανακαίνιση ενός ιστορικού κτήματος του 17ου αιώνα, συνολικής έκτασης 2.500 στρεμμάτων. Στο πλαίσιο των έργων περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση της λίμνης του ακινήτου. Για τον σκοπό αυτόν, τα βυτιοφόρα μετέφεραν καθημερινά σχεδόν ένα εκατομμύριο λίτρα νερού, διαδικασία που φέρεται να συνεχίζεται για μήνες.

Η εταιρεία ύδρευσης Southern Water παρενέβη άμεσα, απαγορεύοντας τη χρήση δικτύου για τροφοδοσία των βυτιοφόρων, ενώ παράλληλα ζήτησε να σταματήσει κάθε παράδοση νερού στο κτήμα.

Σε ανακοίνωσή της, η Blackstone απέρριψε τις κατηγορίες περί παραβίασης των κανονισμών, τονίζοντας ότι «προμηθεύτηκε το νερό μέσω αδειοδοτημένων συνεργατών, με σεβασμό στη νομοθεσία» και πως «οι ποσότητες δεν προέρχονταν αποκλειστικά από τοπικές πηγές».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Southern Water, Tim McMahon, σημείωσε ότι το περιστατικό «είναι εξαιρετικά σπάνιο», διαβεβαίωσε όμως τους πολίτες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση, ώστε να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου και να μην επαναληφθεί παρόμοια πρακτική.

