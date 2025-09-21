Χυδαιότητα Καμπουράκη για Καρυστιανού: «Να εγγυηθεί ότι μπορεί να μειώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, όχι μόνο Τέμπη»

Ζητάει από μία μάνα που έχασε το παιδί της και παλεύει για ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ εγγυήσεις...

Παραλήρημα από τον Δημήτρη Καμπουράκη στο Action 24 και την εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο», σχολιάζοντας απρεπώς τη Μαρία Καρυστιανού. Μία μάνα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη και ζητάει δικαιοσύνη για την Μάρθη και τα άλλα 56 θύματα.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος μίλησε τουλάχιστον χυδαία για τη Μαρία Καρυστιανού, καθώς - σχολιάζοντας τη συνέντευξη που έδωσε στο Mega, την οποία χαρακτήρισε «πολιτική», σε μία από τις γνωστές του εκρήξεις ανέφερε: «Εάν η Καρυστιανού μπορεί να μου εγγυηθεί ότι θα μειώσει τις τιμές στο σουπερμάρκετ και ότι έχει ένα τρόπο θα το συζητήσουμε!».

