Η μεταμόρφωση της Kat Von D μετά από την κάλυψη 80% του σώματός της με μαύρο τατουάζ (vid)

Η Kat Von D καλύπτει το 80% του σώματός της με μαύρο τατουάζ και αποκαλύπτει γιατί άφησε πίσω το παρελθόν της. Δείτε τη νέα της εμφάνιση και μάθετε για τη δικαστική της νίκη σε υπόθεση copyright.

Η Kat Von D, μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της παγκόσμιας τατουάζ σκηνής, εντυπωσιάζει ξανά το κοινό με τη δραστική αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση. Η γνωστή tattoo artist και τηλεοπτική προσωπικότητα αποκάλυψε πως έχει καλύψει το 80% του σώματός της με συμπαγές μαύρο μελάνι, σε μια πράξη αυτογνωσίας, προσωπικής κάθαρσης και ριζικής αλλαγής.

«Ήθελα να αφήσω πίσω μου το παρελθόν»

Η 42χρονη Kat δήλωσε πως κουράστηκε να βλέπει καθημερινά τα παλιά της τατουάζ σύμβολα από περιόδους της ζωής της που πλέον δεν την αντιπροσωπεύουν. Πολλά από τα σχέδια αυτά είχαν γίνει σε φάσεις όπου πάλευε με εξαρτήσεις ή συναισθηματικά τραύματα. «Ήθελα να ξυπνάω και να βλέπω ένα καθαρό “καμβά” – κάτι που να αντικατοπτρίζει τον άνθρωπο που είμαι σήμερα, όχι ποια ήμουν κάποτε», ανέφερε στο περιοδικό Inked Magazine.

17 συνεδρίες, 40 ώρες και πολύ πόνος

Η διαδικασία της "blackout" κάλυψης έγινε από τον εξειδικευμένο tattoo artist Hoode και διήρκεσε 17 συνεδρίες, συνολικά πάνω από 40 ώρες δουλειάς. Όπως αποκάλυψε η ίδια, στην αρχή σκόπευε να καλύψει μόνο το ένα χέρι, αλλά σύντομα ένιωσε την ανάγκη να επεκτείνει το μαύρο μελάνι σε όλο της το σώμα.

Παράλληλα, υποβάλλεται σε laser αφαίρεση συγκεκριμένων τατουάζ, όπως ένα τριαντάφυλλο στον λαιμό της, τα οποία είχαν ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικό υπόβαθρο.

Ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της

Η Kat Von D μοιράζεται συχνά την πρόοδό της μέσω Instagram, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις από θαυμαστές και συναδέλφους. Η ίδια περιγράφει αυτή την αλλαγή ως "ένα είδος ψυχικής απελευθέρωσης", με το σώμα της πλέον να αντανακλά τη νέα της φιλοσοφία ζωής: λιγότερο χάος, περισσότερη ηρεμία. «Κάποιοι κρατούν τα τατουάζ τους σαν αναμνήσεις. Εγώ ήθελα να τα αφήσω πίσω μου.»

Από την τέχνη του σώματος… στη νομική δικαίωση

Η μεταμόρφωσή της έρχεται έναν χρόνο μετά τη δικαστική της νίκη σε μία ιστορική υπόθεση πνευματικών δικαιωμάτων. Η Kat Von D είχε κατηγορηθεί ότι χρησιμοποίησε χωρίς άδεια φωτογραφία του Miles Davis για να δημιουργήσει tattoo το 2017. Το δικαστήριο την απάλλαξε από κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η τέχνη της δεν παραβίαζε τα δικαιώματα του φωτογράφου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ