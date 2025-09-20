Χτύπημα "φωτιά" από τον Τραμπ: Τρεις «ναρκοτρομοκράτες» εξοντώθηκαν στη θάλασσα – Νομικά ερωτήματα φέρνει η επίθεση (vid)

Ο Τραμπ ανακοίνωσε φονικό χτύπημα σε ταχύπλοο με "ναρκοτρομοκράτες" σε διεθνή ύδατα. Πέθαναν 3 άτομα. Γερουσιαστές αντιδρούν: Ήταν νόμιμη η επίθεση; Οργή από τον Σ. Κέιν και τον Σιφ.

Μια νέα στρατιωτική επιχείρηση που θυμίζει περισσότερο... βιντεοπαιχνίδι ή ταινία του Χόλιγουντ έλαβε χώρα αυτή την εβδομάδα στα ανοιχτά της Καραϊβικής, υπό την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος δημοσίευσε βίντεο στο Truth Social, όπου εμφανίζεται drone να εντοπίζει ένα ταχύπλοο σκάφος σε διεθνή ύδατα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σημειώνεται μια καταστροφική έκρηξη, με το σκάφος να ανατινάζεται πλήρως και να μην επιβιώνει κανείς από τους επιβαίνοντες.

"Εξοντώσαμε 3 ναρκοτρομοκράτες"

«Κατόπιν εντολής μου, το Υπουργείο Πολέμου εξαπέλυσε φονική κινητική επίθεση σε σκάφος συνδεόμενο με τρομοκρατική οργάνωση που εμπλεκόταν σε ναρκοδιακίνηση», ανέφερε ο Τραμπ σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του, το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά μέσω μιας γνωστής διαδρομής εμπορίας, με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους επιβαίνοντες ότι «σκόπευαν να δηλητηριάσουν Αμερικανούς» και τόνισε ότι κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε στην επιχείρηση.

Οργή Δημοκρατικών: "Παράνομος πόλεμος χωρίς έγκριση του Κογκρέσου"

Η νέα αυτή επιχείρηση, όμως, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Γερουσίας. Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Άνταμ Σιφ και Τιμ Κέιν κατέθεσαν κοινό ψήφισμα, με το οποίο καταγγέλλουν ότι:

Οι επιθέσεις αυτές δεν έχουν καμία νομική κάλυψη από το Κογκρέσο .

Ο Τραμπ ενεργεί αυθαίρετα , χρησιμοποιώντας στρατιωτική ισχύ χωρίς έλεγχο.

Οι επιθέσεις θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών. «Η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται να δώσει πληροφορίες στο Κογκρέσο για τους στόχους και την αναγκαιότητα των επιθέσεων», δήλωσε ο Κέιν. «Δεν είμαστε σε πόλεμο, και δεν πρέπει να ξεκινήσουμε έναν, χωρίς εξουσιοδότηση», προσέθεσε ο Σιφ.

Δεύτερη επιχείρηση σε λιγότερο από μήνα

Αυτή δεν είναι η πρώτη επιχείρηση του Τραμπ. Πριν λίγες εβδομάδες, είχε ανακοινώσει άλλη μια φονική επίθεση κατά μελών της βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua, που μετέφεραν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ. Τότε, 11 άτομα σκοτώθηκαν.

Αναπάντητα ερωτήματα

Παρότι ο Τραμπ επικαλείται «μάχη κατά των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας», οι ειδικοί σε θέματα διεθνούς δικαίου προειδοποιούν:

Ήταν το σκάφος σε διεθνή ή εθνικά ύδατα;

Υπήρχαν επαρκή στοιχεία για διασύνδεση με τρομοκρατία;

Έχει ο Πρόεδρος δικαίωμα να διατάζει επιθέσεις θανάτου χωρίς έγκριση του Κογκρέσου;

Η απουσία διαφάνειας γεννά φόβους για κατάχρηση στρατιωτικής δύναμης σε καιρούς ειρήνης.

Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν στις ενέργειες αυτές έναν πολιτικό ελιγμό του Τραμπ, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την εικόνα του ως “ισχυρού ηγέτη”. Οι πολίτες όμως διερωτώνται: Η ασφάλεια της χώρας ή το πολιτικό συμφέρον προηγείται;

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ