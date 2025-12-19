Ο «Σύγχρονος Νώε»: Γκανέζος προφήτης χτίζει κιβωτούς για να σώσει την ανθρωπότητα από πλημμύρα που ξεκινά τα Χριστούγεννα (vid)

Αυτοαποκαλούμενος προφήτης απ' τη Γκάνα κατασκευάζει τεράστιες ξύλινες κιβωτούς, ισχυριζόμενος ότι στις 25 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει μια παγκόσμια πλημμύρα που θα διαρκέσει τρία χρόνια και θα καλύψει τη Γη.

Ο Ebo Noah, που είναι γνωστός και ως Ebo Jesus ή Igbo Noah, από τη Γκάνα, παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος που επιλέχθηκε από τον Θεό για να «αναλάβει τον ρόλο του Νώε» και να σώσει ξανά τους ανθρώπους και τα ζώα από μία βιβλική καταστροφή που, όπως λέει, θα ξεκινήσει αυτά τα Χριστούγεννα.

Λίγα είναι γνωστά για την αληθινή ταυτότητά του, ακόμη και το πραγματικό του όνομα ή η ακριβής τοποθεσία του. Παρ' όλα αυτά έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στο διαδίκτυο, με βίντεο που τον δείχνουν με φθαρμένα ρούχα να διαβάζει από ένα βιβλίο ή να επιθεωρεί τις ξύλινες κιβωτούς.

Υπόσχεται έως και δέκα κιβωτούς ισχυρίζεται ότι θα χωρούν εκατομμύρια

Ο «Νώε της Γκάνας» κηρύττει» από τον Αύγουστο για την επερχόμενη πλημμύρα, υποστηρίζοντας ότι ο Θεός τού ζήτησε να κατασκευάσει έως και δέκα κιβωτούς. Κάποιες πηγές λένε ότι μπορούν να χωρέσουν μερικές χιλιάδες ανθρώπους, ενώ άλλες μιλούν για μέχρι και… 600 εκατομμύρια, κάτι που ακούγεται εξαιρετικά υπερβολικό.

Πολλοί τον κοροϊδεύουν στα social media, ρωτώντας ειρωνικά αν οι κιβωτοί θα έχουν Wi-Fi ή αν θα υπάρχει Cash App πάνω τους. Εκείνος όμως απαντά ότι και ο βιβλικός Νώε γελούσαν μαζί του, αλλά συνέχισε την αποστολή του.

Σε κάποια στιγμή ισχυρίστηκε ότι κατσίκες και πουλιά έχουν αρχίσει να φτάνουν «με θεϊκή οδηγία» στο σημείο κατασκευής. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οι κιβωτοί, πάντως, μοιάζουν περισσότερο με απλές ξύλινες βάρκες που δύσκολα θα χωρούσαν δεκάδες άτομα, πόσο μάλλον εκατομμύρια και ζώα.

Παρά τους εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους σε TikTok και Instagram, ορισμένοι αμφισβητούν ακόμη και την ύπαρξή του. Κανένα μεγάλο μέσο στη Γκάνα δεν έχει καταφέρει να τον εντοπίσει, ούτε να βρει πού βρίσκονται οι κιβωτοί. Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, αν και τα βίντεο δείχνουν αρκετά ρεαλιστικά.

