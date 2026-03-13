Έφτιαξαν «πλυντήριο ανθρώπων» που κοστίζει 300.000 ευρώ: Μπαίνεις μέσα και σε πλένει σε 15 λεπτά

Το φουτουριστικό «πλυντήριο ανθρώπων» απευθύνεται κυρίως σε πολυτελή ξενοδοχεία, spa και κέντρα ευεξίας.

Μια ιαπωνική εταιρεία παρουσίασε μια εντυπωσιακή συσκευή που μοιάζει με κάψουλα και μπορεί να πλένει, να ξεπλένει και να στεγνώνει έναν άνθρωπο μέσα σε λίγα λεπτά. Το κόστος της φτάνει περίπου τα 300.000 ευρώ και ήδη έχει προκαλέσει τεράστια περιέργεια.

To λεγόμενo «πλυντήριο ανθρώπων» παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Έκθεση της Οσάκα και τράβηξε την προσοχή χιλιάδων επισκεπτών, πολλοί από τους οποίους ήθελαν να το δοκιμάσουν. Παρ’ όλα αυτά, το μέγεθος και η τιμή της δείχνουν πως προορίζεται κυρίως για πολυτελή ξενοδοχεία και spa.

Η κάψουλα που πλένει ανθρώπους

Η συσκευή ονομάζεται Mirai Ningen Sentakuki και έχει δημιουργηθεί από ιαπωνική εταιρεία που ειδικεύεται στην τεχνολογία μικροφυσαλίδων. Η λειτουργία της θυμίζει σε κάποιο βαθμό πλυντήριο αυτοκινήτων, μόνο που σε αυτή την περίπτωση «πλένεται» ένας άνθρωπος.

Ο χρήστης μπαίνει μέσα σε μια διάφανη κάψουλα και κάθεται σε ένα ανακλινόμενο κάθισμα. Από εκεί και πέρα, η διαδικασία γίνεται αυτόματα και διαρκεί περίπου 15 λεπτά.

Αρχικά, πίδακες χλιαρού νερού καθαρίζουν το σώμα για περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια, η κάψουλα γεμίζει με ζεστό νερό προσφέροντας ένα είδος λουτρού υπερήχων διάρκειας τριών λεπτών. Έπειτα ακολουθεί ξέβγαλμα με ζεστό νερό και στο τέλος η συσκευή φυσά ζεστό αέρα ώστε να στεγνώσει πλήρως τον χρήστη.

Η ιδέα είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία καθαρισμού και χαλάρωσης χωρίς καμία προσπάθεια από τον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα.

Με αισθητήρες που παρακολουθούν το σώμα

Η πιο εξελιγμένη έκδοση της συσκευής διαθέτει αισθητήρες που έρχονται σε επαφή με την πλάτη του χρήστη και καταγράφουν βιομετρικά δεδομένα, όπως ο καρδιακός ρυθμός.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η κάψουλα μπορεί να προσαρμόζει τη θερμοκρασία του νερού, την ένταση των μικροφυσαλίδων, ακόμη και τις εικόνες που προβάλλονται στο εσωτερικό της.

Στόχος είναι να αποφεύγεται οποιαδήποτε αίσθηση άγχους ή κλειστοφοβίας, ρυθμίζοντας την εμπειρία σύμφωνα με την κατάσταση του χρήστη.

Ορισμένες εκδόσεις χρησιμοποιούν επίσης υπεριώδες και υπέρυθρο φως για την εξόντωση μικροβίων στο τέλος της διαδικασίας.

Θα κατασκευαστούν μόλις 50

Η συσκευή έχει μήκος περίπου 2,5 μέτρα, ύψος 2,6 μέτρα και πλάτος ένα μέτρο, κάτι που την καθιστά δύσκολη για χρήση σε ένα απλό σπίτι.

Για αυτόν τον λόγο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα κατασκευαστεί αρχικά μια περιορισμένη σειρά μόλις 50 μονάδων, οι οποίες θα απευθύνονται κυρίως σε πολυτελή ξενοδοχεία, spa και κέντρα ευεξίας. Η τιμή κάθε συσκευής φτάνει περίπου τα 400.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 300.000 ευρώ.

