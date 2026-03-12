Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στον Μπιλ Γκέιτς να κατασκευάσει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα νατρίου

Η εταιρεία TerraPower πήρε άδεια για έναν νέο πυρηνικό αντιδραστήρα νατρίου στις ΗΠΑ, που υπόσχεται καθαρή ενέργεια και αποθήκευση ισχύος σαν «γιγαντιαία μπαταρία».

Ο Μπιλ Γκέιτς συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο μέλλον της ενέργειας και αυτή τη φορά φαίνεται πως πέτυχε μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις για το σχέδιό του. Η εταιρεία TerraPower, που ίδρυσε ο ίδιος, έλαβε άδεια από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές για την κατασκευή ενός νέου προηγμένου πυρηνικού αντιδραστήρα νατρίου.

Η απόφαση θεωρείται ορόσημο για την πυρηνική βιομηχανία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πρόκειται για μία από τις πρώτες άδειες κατασκευής αντιδραστήρα νέας γενιάς σε εμπορική κλίμακα.

Ο νέος αντιδραστήρας Natrium

Το έργο ονομάζεται Natrium και αποτελεί ένα διαφορετικό μοντέλο πυρηνικού αντιδραστήρα σε σχέση με αυτούς που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Αντί για νερό, χρησιμοποιεί υγρό νάτριο ως ψυκτικό μέσο, κάτι που επιτρέπει μεγαλύτερη απόδοση και υψηλότερη ενεργειακή σταθερότητα.

Ο αντιδραστήρας θα μπορεί να παράγει σταθερά περίπου 345 μεγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ διαθέτει και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Το σύστημα ενσωματώνει αποθήκευση ενέργειας σε λιωμένα άλατα, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν μια τεράστια θερμική «μπαταρία».

Χάρη σε αυτό, η εγκατάσταση μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της έως και τα 500 μεγαβάτ για περισσότερες από 5 ώρες, καλύπτοντας περιόδους αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρώτη μονάδα στο Ουαϊόμινγκ

Η πρώτη μονάδα του έργου θα κατασκευαστεί στην πόλη Kemmerer του Ουαϊόμινγκ, στον χώρο όπου λειτουργούσε παλαιότερα μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα. Η επιλογή του σημείου έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς δείχνει τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε πιο «καθαρές» μορφές ενέργειας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία γύρω στο 2030, μέσα από συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας.

Η TerraPower έχει ήδη προχωρήσει και σε συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ενώ έχει ανακοινωθεί συμφωνία με τη Meta για την ανάπτυξη επιπλέον πυρηνικών αντιδραστήρων στο μέλλον.

Η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει στο προσκήνιο

Η έγκριση του έργου δείχνει ότι η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά στο ενεργειακό παιχνίδι. Μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αναζητούν σταθερές και καθαρές πηγές ενέργειας για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες των data centers και των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο αντιδραστήρας του Μπιλ Γκέιτς θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα πειράματα της νέας εποχής της πυρηνικής ενέργειας και πολλοί βλέπουν σε αυτόν ένα πιθανό μοντέλο για το πώς θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια τις επόμενες δεκαετίες.

