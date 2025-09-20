UFC στον Λευκό Οίκο με πρωταγωνιστή τον McGregor: Το event που θα σοκάρει την Αμερική το 2026

Το UFC μεταφέρεται στον Λευκό Οίκο το 2026 και ο Conor McGregor δηλώνει έτοιμος! Δες τι ετοιμάζεται για την πιο επική μάχη στην ιστορία.

Ο Λευκός Οίκος μετατρέπεται σε... Octagon! Το UFC και ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία, με ένα event που κανείς δεν περίμενε αλλά όλοι θα παρακολουθήσουν.

UFC στην καρδιά της Ουάσινγκτον

Στις 4 Ιουλίου 2026, με αφορμή τη 250ή επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump φιλοξενεί UFC event στον Λευκό Οίκο, όπως είχε υποσχεθεί εδώ και μήνες.

Ο Dana White, πρόεδρος και CEO του UFC, επιβεβαίωσε πως το event θα πραγματοποιηθεί στο South Lawn του Λευκού Οίκου, με χωρητικότητα έως και 5.000 θεατές, και άλλους 85.000 σε ειδική viewing area.

Η είδηση έχει διχάσει το κοινό. Κάποιοι το αποκαλούν “trash” και “ντροπή για τη χώρα”, ενώ άλλοι το χαρακτηρίζουν ως το μεγαλύτερο αθλητικό θέαμα όλων των εποχών. “Αυτό θα είναι μεγαλύτερο κι από το Super Bowl”, γράφει χρήστης στο X. “Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω κάτι τέτοιο – ιστορία γράφεται μπροστά στα μάτια μας”, σχολίασε ένας άλλος.

McGregor δηλώνει “μέσα” – Το πιο τρελό fight card της ιστορίας

Ο Conor McGregor φέρεται να θέλει απεγνωσμένα να αγωνιστεί στο event, λέγοντας: “Ο Mac είναι έτοιμος να επιστρέψει. Αυτό είναι για μένα.”

Ο Dana White πρόσθεσε: “Ο Conor και εγώ μιλάμε συνεχώς. Το White House Card τον έχει ενθουσιάσει.”

Αναμένεται να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο fight card όλων των εποχών, με πιθανή συμμετοχή του Michael Chandler, λόγω της κοινής παρουσίας του με τον McGregor στο The Ultimate Fighter.

Ο εκπρόσωπος του Trump, Steven Cheung, δήλωσε: “Αυτό θα είναι ένα από τα πιο ιστορικά αθλητικά γεγονότα στην ιστορία. Ο Πρόεδρος Τραμπ φέρνει τον αμερικανικό λαό πίσω στον Λευκό Οίκο, μέσα από events που εμπνέουν.”

Ο Trump θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο του Λευκού Οίκου όχι μόνο για πολιτική, αλλά για πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα που ενώνουν τους πολίτες.

Τι σημαίνει αυτό για την πορεία του UFC;

Το UFC ανεβαίνει επίπεδο. Από arenas σε όλο τον κόσμο, μέχρι και στον πιο ιστορικό χώρο της Αμερικής, το branding και η επιρροή του Dana White εκτοξεύονται.

Αυτό το event δεν είναι απλώς μια μάχη. Είναι πολιτικό statement, pop culture φαινόμενο, και πιθανότατα ένα από τα πιο ακριβά... εισιτήρια στην ιστορία του αθλητισμού.

