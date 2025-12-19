Tο σπαρακτικό τελευταίο SMS: Τι έστειλε στη μητέρα της η σύζυγος του Greg Biffle λίγο πριν τη συντριβή του αεροσκάφους

Λίγα δευτερόλεπτα πριν το αεροπλάνο τυλιχτεί στις φλόγες, η σύζυγος του Greg Biffle έστειλε ένα μήνυμα στη μητέρα της.

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες -και όχι μόνο- η αεροπορική τραγωδία που στοίχισε τη ζωή στον πρώην οδηγό του NASCAR Greg Biffle, τη σύζυγό του Cristina και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Το μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε η οικογένεια συνετρίβη το πρωί της Πέμπτης, κατά την προσπάθειά του να προσγειωθεί στο περιφερειακό αεροδρόμιο Statesville στη Βόρεια Καρολίνα.

Λίγο πριν το τέλος, η Cristina Biffle πρόλαβε να στείλει ένα τελευταίο μήνυμα στη μητέρα της, Cathy Grossu. Δύο λέξεις. «Είμαστε σε κίνδυνο». Ήταν το τελευταίο σημάδι ζωής.

Η πτήση που δεν έφτασε ποτέ

Το αεροσκάφος τύπου Cessna C500 προσέγγιζε τον διάδρομο προσγείωσης λίγο πριν τις 10.30 το πρωί, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συνετρίβη και τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Βίντεο από το σημείο δείχνουν το αεροπλάνο να καίγεται στο έδαφος, ενώ διασώστες τρέχουν πανικόβλητοι προς το σημείο της πρόσκρουσης.

Νεκροί ανασύρθηκαν ο Greg Biffle, η σύζυγός του Cristina, η 14χρονη κόρη τους Emma και ο 5χρονος γιος τους Ryder. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται επίσης οι Craig Wadsworth, Dennis Dutton και ο γιος του, Jack.

Σύμφωνα με τη μητέρα της Cristina, όλοι κατευθύνονταν στη Φλόριντα για ένα ταξίδι γενεθλίων. Ένα οικογενειακό ταξίδι που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

«Ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά»

Η Cathy Grossu μίλησε συντετριμμένη στο People, περιγράφοντας τη στιγμή που έλαβε το μήνυμα από την κόρη της. «Μου έστειλε από το αεροπλάνο και έγραψε “είμαστε σε κίνδυνο”. Και αυτό ήταν όλο», είπε. «Είμαστε συντετριμμένοι. Δεν αντέχεται αυτό που ζούμε».

Η ίδια αποκάλυψε ότι δεν θυμάται ποια ήταν τα τελευταία λόγια που αντάλλαξε με την οικογένεια, θυμάται όμως καθαρά ένα πράγμα. «Ήταν χαρούμενοι».

Μια τελευταία πράξη αγάπης

Λίγες ώρες πριν επιβιβαστούν στο μοιραίο αεροπλάνο, η Cristina είχε μιλήσει με τη μητέρα της για κάτι που, σήμερα, μοιάζει σχεδόν συμβολικό. Της είχε ζητήσει να περάσει από ένα κατάστημα για να παραλάβει 17 γράμματα προς τον Άγιο Βασίλη, τα οποία θα έστελνε σε οικογένειες που είχαν ανάγκη.

«Μου είπε “μαμά, μπορείς να πάρεις τα τελευταία 17 γράμματα; Θέλω να σταλούν πριν φύγουμε”», αφηγήθηκε η Grossu. Όταν η οικογένεια γύρισε σπίτι, η Cristina τα έβαλε σε φακέλους και τα ταχυδρόμησε. «Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που έκανε. Να προσφέρει χαρά σε άλλες οικογένειες».

Ο Greg Biffle πέρα από τις πίστες

Ο Greg Biffle είχε αποσυρθεί εν μέρει από τους αγώνες, με 19 νίκες στο Cup Series και έναν τίτλο στο Busch Series. Τα τελευταία χρόνια είχε ξεχωρίσει και για τη φιλανθρωπική του δράση, ιδιαίτερα μετά τον τυφώνα Helene, όταν πέταξε ο ίδιος στη Βόρεια Καρολίνα για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις ανακούφισης των πληγέντων.

Σε ανακοίνωσή του, το NASCAR στάθηκε όχι μόνο στην αγωνιστική του πορεία αλλά και στο ανθρώπινο αποτύπωμά του. Τόνισε ότι αφιέρωσε αμέτρητες ώρες για να στηρίξει κοινότητες που δοκιμάστηκαν από φυσικές καταστροφές.

Μια οικογένεια που χάθηκε σε μια στιγμή, αφήνοντας πίσω της ένα τελευταίο μήνυμα, μια πράξη καλοσύνης και ένα βάρος που δύσκολα χωράει σε λέξεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ