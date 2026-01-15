Εύη Βατίδου: Απαντά για πρώτη φορά πώς ξεστόμισε την αμίμητη ατάκα «Πώς παίρνουμε το 100»

Ένα TikTok live της Εύης Βατίδου ξύπνησε μια από τις πιο cult στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης.

Μέσα από ένα live της στο TikTok η Εύη Βατίδου γύρισε τον χρόνο πίσω στον Μάρτιο του 2004, όταν στην προσπάθειά του να μπει στο Alter ο αείμνηστος Αλέξης Κούγιας, της είπε να καλέσει το 100 κι εκείνη τον ρώτησε πώς;

Σκοπός της εισβολής του, ήταν να βγει στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, καθώς θεωρούσε ότι είχαν ειπωθεί ανακρίβειες για τον ίδιο και για πελάτες του.

Το χρονικό της... μανδραπήδας

Στην καταδρομική του ο Κούγιας, ο οποίος συνοδευόταν από την τότε σύζυγό του Εύη Βατίδου, πήδηξε την καγκελόπορτα του κτιρίου με την ίδια ευκολία που αγόρευε στις δικαστικές αίθουσες. Η κα. Βατίδου, βέβαια, του απέδειξε δευτερόλεπτα αργότερα πως αρκούσε να τραβήξει προς τα κάτω το χερούλι της πόρτας για να ανοίξει.

Προτού προχωρήσουμε στα ενεστωτικά, ας θυμηθούμε παρεάκι το παρελθοντικό σκηνικό:

22 χρόνια μετά, η ακομπλεξάριστη Εύη Βατίδου, σε live της στα social media, αναφέρθηκε αυτοσαρκαζόμενη στο περιβόητο σημείο του βίντεο όπου ο Αλέξης Κούγιας της δίνει το κινητό του και της λέει «πάρε το 100», με την ίδια να σαστίζει και να απαντάει το θεϊκό «πώς παίρνουμε το 100;».

Περιγράφει: «Πάει στον εισαγγελέα υπηρεσίας για να απαγορέψει στον Τριανταφυλλόπουλο να βγάλει την εκπομπή. Εφόσον δεν τον έβγαζαν στο τηλέφωνο, είπε θα πάω εκεί να μπω στο στούντιο. Λέω "θα έρθω και εγώ"». Φτάσαμε που λέτε, πάει να ανοίξει την πόρτα, δεν μπορεί. Μου λέει πάρε το 100. Είχε μπει τότε στις σταθερές γραμμές το 210. Εγώ δεν ήξερα αν από το κινητό έπρεπε να βάλεις 210-100 ας πούμε ή αν θα σε βγάλει κατευθείαν στην Άμεσο Δράση. Και ρώτησα απλά «πώς παίρνουν το 100;», και έτσι μου κατσικώθηκε».

Bonusάκι: Αν προσέξετε στο βίντεο, η αντίδραση του Αλέξη Κούγια παραπέμπει προφανώς σε πρώιμες σκέψεις χωρισμού, ωστόσο ο σκοπός του εκείνη τη στιγμή ήταν άλλος και δεν ήθελε να αποκλίνει από την αρχική του στοχοθεσία. Το κατάπιε, ωστόσο, και συνέχισε απτόητος.

Αλησμόνητες εποχές μιας τηλεόρασης που λείπει...