Καζακστάν, Αλμάτι: Επιβάτης αεροδρομίου έβαλε φωτιά στον εαυτό του επειδή τσακώθηκε με τη σύζυγό του (vid)

Ακραίο βίντεο από αεροδρόμιο του Καζακστάν δείχνει επιβάτη να βάζει φωτιά στον εαυτό του μετά από διαμάχη που είχε με τη σύζυγό του, επειδή δεν μπόρεσε να αγοράσει εισιτήρια.

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει επιβάτη να φωνάζει και να βάζει φωτιά στον εαυτό του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Αλμάτι, στο Καζακστάν, έπειτα από διαμάχη που είχε με τη σύζυγό του, επειδή δεν μπόρεσε να αγοράσει αεροπορικά εισιτήρια.

Το απόσπασμα, που έχει διαρρεύσει στα social media από άλλο επιβάτη, δείχνει τον άντρα σε αμόκ και εμφανώς μεθυσμένο να στέκεται μπρος από τον γκισέ του αεροδρομίου, φορώντας ένα καπέλο του μπέιζμπολ.

Έβαλε φωτιά στον εαυτό του επειδή διαφώνησε με τη σύζυγό του: «Ήταν μεθυσμένος»

Ξαφνικά, τυλίγεται στις φλόγες και τρέχει από πίσω από ένα γραφείο προς την αίθουσα αναμονής, πριν καταρρεύσει και κυλιστεί στο πάτωμα.

Στη συνέχεια, ο επιβάτης φαίνεται να κείτεται στο πάτωμα και να βογκάει, με το πουκάμισό του να έχει καεί εντελώς. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, αλλά σε κρίσιμη κατάσταση.

🇰🇿 Kazakhstan. A man set himself on fire at Almaty airport.



The incident occurred on August 25. A man set himself on fire near the cash register. Police and airport security personnel quickly arrived at the scene and extinguished the fire. pic.twitter.com/II5Sax8Pgu — Chamnap53 (@chamnap53) August 26, 2025

Υπάλληλος του αεροδρομίου είπε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης ότι ο άνδρας είχε ικετεύσει να πάρει μια πτήση αφού έχασε το τρένο για το σπίτι του. Μπήκε σε ένα γραφείο και ζήτησε ένα τηλέφωνο για να καλέσει τη σύζυγό του και στη συνέχεια άρχισε να ρίχνει βενζίνη πάνω του μετά από μια διαφωνία μαζί της. Στη συνέχεια, προέτρεψε τον υπάλληλο να φύγει από το γραφείο πριν τυλιχτεί στις φλόγες.

«Κάποιοι λένε ότι ήταν μεθυσμένος», δήλωσε αστυνομικός στο Tengrin News. Δεν είναι σαφές πώς ο άνδρας έφερε βενζίνη στο αεροδρόμιο, αλλά πιστεύεται ότι μπορεί να την πήρε από ένα κοντινό πρατήριο καυσίμων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ποινική διαδικασία για τις πράξεις του και ότι διεξάγονται έρευνες.

