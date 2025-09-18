Της έκλεψαν το φαγητό στο γραφείο και έγινε χαμός: Το σημείωμα που άφησε έγινε viral

Μια 33χρονη υπάλληλος βρήκε το γεύμα της κλεμμένο και άφησε σημείωμα που έγινε viral. Η ιστορία της δίχασε το Reddit και ξεσήκωσε χιλιάδες σχόλια.

Η κλοπή φαγητού στο γραφείο είναι από τα πιο εκνευριστικά φαινόμενα στον χώρο εργασίας. Όμως η περίπτωση της Belinda, μιας 33χρονης υπαλλήλου σε ρεσεψιόν, έγινε viral γιατί η αντίδρασή της ξεπέρασε κάθε φαντασία. Ένα απλό Lean Cuisine (έτοιμα φαγητά) στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει ένας μικρός… πόλεμος στο ψυγείο του γραφείου.

Η Belinda είναι η μοναδική εργαζόμενη που δεν μπορεί να αφήσει το πόστο της ούτε για λίγα λεπτά, καθώς πρέπει να βρίσκεται πάντα στο front desk όπως εξήγησε η ίδια. Έτσι, η ώρα του μεσημεριανού είναι ιερή. Όταν όμως διαπίστωσε ότι το γεύμα της είχε κάνει «φτερά», ξέσπασε με ένα απειλητικό σημείωμα: «Δεν ξέρω ποιος αισθάνθηκε άνετα να κλέψει το φαγητό μου, αλλά δοκιμάστε το ξανά και θα δείτε – Belinda» έγραψε και το άφησε στην κουζίνα.

Από την απειλή στην ψυχραιμία

Μέσα σε 15 λεπτά, η Belinda είχε ήδη μετανιώσει για τον τόνο του πρώτου σημειώματος. Έτσι, το αντικατέστησε με ένα πιο ήπιο και ευγενικό μήνυμα: «Το φαγητό μου λείπει. Παρακαλώ σεβαστείτε τα πράγματα των άλλων και μην παίρνετε φαγητό που δεν είναι δικό σας. Ευχαριστώ – Belinda».

Η αλλαγή τόνου έδειξε πως, παρά τον θυμό, ήθελε να στείλει το μήνυμα με πιο πολιτισμένο τρόπο.

Η Belinda μοιράστηκε την εμπειρία της στο Reddit, εξηγώντας πως αναγκάστηκε να αγοράσει νέο γεύμα από το σούπερ μάρκετ με 6 δολάρια. Η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από 4.600 σχόλια, με τους χρήστες να χωρίζονται στα δύο:

Κάποιοι χειροκρότησαν την «petty» στάση της.

Άλλοι τη θεώρησαν υπερβολική, λέγοντας πως το πρώτο σημείωμα έμοιαζε σαν απειλή για δηλητηρίαση.

Πολλοί όμως εξέφρασαν απορία πώς είναι δυνατόν ενήλικες να κλέβουν το φαγητό συναδέλφων.

Ένα παγκόσμιο πρόβλημα

Η ιστορία της Belinda πυροδότησε συζητήσεις, με πολλούς χρήστες να μοιράζονται δικές τους εμπειρίες από κλοπές φαγητού στο γραφείο. Σε μια εταιρεία, τοποθέτησαν κάμερα στο ψυγείο και απέλυσαν έναν υπάλληλο που είχε κλέψει αναψυκτικό, ενώ σε άλλη, η HR αδιαφόρησε για μήνες μέχρι που κλάπηκε το γεύμα ενός στελέχους. Τότε, ξαφνικά, επιβλήθηκαν αυστηροί κανόνες για τη διαχείριση του ψυγείου. Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις όπου τέτοιες κλοπές κατέληξαν σε πειθαρχικές ποινές, ακόμα και σε απολύσεις.

Πέρα από το κλεμμένο γεύμα, πολλοί χρήστες στάθηκαν σε κάτι πιο σοβαρό: η Belinda δεν έχει το δικαίωμα σε κανονικό διάλειμμα για φαγητό. Αν ισχύει αυτό, τότε το θέμα δεν είναι μόνο το Lean Cuisine, αλλά και πιθανή παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν μπορείς να φύγεις ούτε για μεσημεριανό. Αυτό είναι απαράδεκτο», σχολίασε ένας χρήστης.

