Τρόμος στην Πορτογαλία: Όρκες επιτέθηκαν σε δύο ιστιοπλοϊκά και βύθισαν το ένα (vid)

Αδιανόητο περιστατικό στην Πορτογαλία: Όρκες επιτέθηκαν σε δύο ιστιοπλοϊκά, βύθισαν το ένα και προκάλεσαν πανικό. Δείτε το σοκαριστικό βίντεο!

Σοκ προκάλεσε ένα σπάνιο περιστατικό στις θάλασσες της Fonte de Telha, Πορτογαλία, όταν ένα κοπάδι όρκες (killer whales) επιτέθηκε σε δύο ιστιοπλοϊκά, προκαλώντας πανικό στους επιβαίνοντες. Το ένα σκάφος, που ανήκε στο Nautic Squad Club, βυθίστηκε ολοκληρωτικά, με τα πλάνα να γίνονται αμέσως viral στα social media και να σοκάρουν τους χρήστες.

Οι πέντε επιβαίνοντες στο πρώτο ιστιοπλοϊκό σώθηκαν χάρη στην άμεση παρέμβαση γειτονικών τουριστικών σκαφών. Λίγο αργότερα, άλλο ιστιοπλοϊκό με τέσσερις επιβαίνοντες στα ανοικτά του Cascais δέχτηκε επίσης επίθεση από τις ίδιες όρκες, αλλά όλοι οι άνθρωποι σώθηκαν χωρίς τραυματισμούς.

Το Maritime Search and Rescue Coordination Centre στη Λισαβόνα επιβεβαίωσε ότι οι πρώτες κλήσεις για βοήθεια έγιναν στις 13 Σεπτεμβρίου γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, με ναυαγοσώστες και άλλα σκάφη να φτάνουν άμεσα στην περιοχή. Οι εικόνες δείχνουν τις όρκες να χτυπούν επανειλημμένα τη γάστρα του ιστιοπλοϊκού, προκαλώντας ταλαντώσεις και τελικά την ανατροπή και βύθισή του.

Η στιγμή της επίθεσης και οι αντιδράσεις

Τα πλάνα από το βίντεο καταγράφουν την όρκα να χτυπάει το σκάφος συνεχώς, ενώ το ιστιοπλοϊκό ταλαντεύεται επικίνδυνα πριν βυθιστεί. Οι χρήστες στα social media σχολίασαν ότι τα σκάφη πιθανώς μπήκαν στην επικράτεια των όρκων και ότι η συμπεριφορά τους δεν ήταν κακόβουλη.

Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί στη Γαλικία, Ισπανία, όπου κοπάδια όρκες έχουν επιτεθεί σε σκάφη, προκαλώντας τρόμο στα πληρώματα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι όρκες σπάνια επιτίθενται σε ανθρώπους, αλλά η δύναμή τους είναι αρκετή για να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε σκάφη, ακόμη και αν πρόκειται για παιχνίδι ή αμυντική συμπεριφορά.

Γιατί οι όρκες επιτίθενται σε σκάφη

Οι όρκες, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση τους και τη φήμη ότι δεν απειλούν τον άνθρωπο, διαθέτουν τεράστια δύναμη και μέγεθος, ικανή να βυθίσει ένα μικρό ιστιοπλοϊκό σε λίγα λεπτά. Ειδικοί πιστεύουν ότι τέτοιες επιθέσεις μπορεί να συμβαίνουν όταν τα σκάφη εισέρχονται σε περιοχές που οι όρκες θεωρούν «δικές τους», ή όταν τα ζώα εκδηλώνουν περιέργεια και παιχνίδι.

