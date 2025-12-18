Καινοτομία χωρίς όρια: Η Huawei παρουσιάζει τη νέα γενιά συσκευών της

Η Huawei εγκαινιάζει μια νέα εποχή άνεσης και κομψότητας στον ήχο με τα FreeClip 2, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα νέο portfolio συσκευών

Μια νέα σειρά κορυφαίων καινοτόμων συσκευών παρουσίασε η Huawei την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι, στο πλαίσιο του launch event με τίτλο «Unfold the Moment». Ανάμεσα στα προϊόντα που αποκαλύφθηκαν ήταν το HUAWEI Mate X7 smartphone, τα ακουστικά HUAWEI FreeClip 2, το smartwatch HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN και το tablet HUAWEI MatePad 11.5 S.



Με οδηγό τη φιλοσοφία του σχεδιασμού που ξεπερνά τα όρια, το HUAWEI Mate X7 συνδυάζει λεπτό αλλά ανθεκτικό design με κορυφαίες επιδόσεις και φωτογραφικές δυνατότητες επιπέδου flagship. Τα HUAWEI FreeClip 2 φιλοδοξούν να θέσουν νέα πρότυπα στην άνετη εμπειρία open-ear ακρόασης, ενώ το HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN συνδυάζει εκλεπτυσμένη αισθητική με προηγμένη μηχανική, επιτρέποντας στους χρήστες να εξερευνούν τον κόσμο με απόλυτο στυλ. Τέλος, το HUAWEI MatePad 11.5 S απευθύνεται σε δημιουργούς, προσφέροντας οθόνη υψηλής ευκρίνειας, φιλική προς τα μάτια, για μια ομαλή δημιουργική εμπειρία.

Η Zhu Ping, President of Marketing and Sales Services της Huawei Consumer Business Group, δήλωσε:

«Η Huawei θα συνεχίσει να πορεύεται δίπλα στους χρήστες παγκοσμίως, φέρνοντας περισσότερη ζεστασιά στην τεχνολογία. Κατανοώντας και ανταποκρινόμενοι στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών, στόχος μας είναι να τους βοηθήσουμε να ξεδιπλώνουν κάθε στιγμή της ζωής τους μέσω της τεχνολογίας. Δεν επιδιώκουμε μόνο να προσφέρουμε εξαιρετικές εμπειρίες προϊόντων, αλλά και να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να αγκαλιάσει τις στιγμές που έχουν πραγματικά σημασία.»

HUAWEI Mate X7: Ξεδιπλώνοντας ένα νέο κεφάλαιο

Το HUAWEI Mate X7 αντλεί έμπνευση από την έννοια της «Πύλης Χρόνου και Χώρου», καθώς και από μια παράδοση 1.600 ετών υφαντής μεταξωτής τέχνης, που θεωρείται κορυφαίο δείγμα κινεζικής δεξιοτεχνίας και αποτελεί μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Η συσκευή διατίθεται στο Brocade White με φινίρισμα νανοϊνών, καθώς και σε δύο επιλογές vegan δέρματος: Nebula Red και Black.

Το Mate X7 είναι το πρώτο λεπτό foldable smartphone της Huawei που προσφέρει φωτογραφικές δυνατότητες ισάξιες ενός κλασικού flagship smartphone. Η αναβαθμισμένη δεύτερης γενιάς True-to-Color Camera προσφέρει 43% βελτιωμένη χρωματική ακρίβεια, σε συνδυασμό με Ultra Lighting HDR Camera, Ultra-Wide Camera και Telephoto Macro Camera. Με υποστήριξη έως 17,5 EV Ultra Lighting HDR Video, το Mate X7 αποτυπώνει ζωντανές λεπτομέρειες με ακρίβεια, τόσο σε έντονο όσο και σε χαμηλό φωτισμό.

Στον τομέα της αντοχής, η συσκευή ενσωματώνει την αποκλειστική Ultra-Reliable Foldable Architecture της Huawei, με εξωτερική οθόνη από Ultra Durable Crystal Armor Kunlun Glass, Advanced Precision Hinges και τριπλής στρώσης σύνθετη δομή υψηλής ανθεκτικότητας. Το σύστημα ψύξης 3.550 mm² SuperCool Ultra-Large VC & Graphene, σε συνδυασμό με μπαταρία 5.300 mAh, διασφαλίζουν σταθερή απόδοση και αυτονομία όλη την ημέρα.





HUAWEI FreeClip 2: Ο Ήχος ως Fashion Statement

Τα HUAWEI FreeClip 2 διαθέτουν σχεδιασμό ear-clip, συνδυάζοντας την open-ear καινοτομία με σύγχρονη αισθητική, επαναπροσδιορίζοντας τα ακουστικά ως αξεσουάρ μόδας και όχι απλώς ως συσκευές ήχου.

Σχεδιασμένα για άνετη χρήση όλη την ημέρα, κυκλοφορούν στα κλασικά χρώματα Blue, White και Black, καθώς και σε ένα νέο Rose Gold, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά διεθνώς. Κάθε ακουστικό ζυγίζει μόλις 5,1 g, προσφέροντας αίσθηση σχεδόν «αόρατης» εφαρμογής, με σταθερό και άνετο κράτημα.

Χάρη στα dual-driver units υψηλής ενέργειας και τον NPU AI επεξεργαστή, που προσφέρει δεκαπλάσια υπολογιστική ισχύ σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, τα FreeClip 2 εξασφαλίζουν καθαρό, δυναμικό ήχο και άριστη ποιότητα κλήσεων σε κάθε σενάριο χρήσης. Επιπλέον, διαθέτουν πιστοποίηση IP57 για αντοχή σε σκόνη και νερό, καθώς και έως 38 ώρες συνολικής αυτονομίας, για απρόσκοπτη χρήση όλη την ημέρα.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: Διευρύνοντας τους Ορίζοντές σας

Το νέο HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN έρχεται στην εντυπωσιακή έκδοση Royal Gold, με στεφάνη από σπάνια μωβ κεραμική σπάνιων γαιών, διακοσμημένη με ένθετα 18Κ χρυσού, κάσα από υγρό μέταλλο με βάση το ζιρκόνιο και λουρί από τιτάνιο σε μωβ-χρυσή απόχρωση.

Το premium smartwatch της Huawei προσφέρει προηγμένες λειτουργίες κατάδυσης, όπως καινοτόμο σύστημα στεγανότητας και υποβρύχια επικοινωνία μέσω sonar. Διαθέτει αναβαθμισμένη κεραία για ισχυρότερη συνδεσιμότητα σε κάθε περιβάλλον, AI ακύρωση θορύβου για καθαρές κλήσεις, ακριβή εντοπισμό μέσω του HUAWEI Sunflower Positioning System, καθώς και προηγμένες τεχνολογίες eSIM. Το σύστημα TruSense, σε συνδυασμό με την τεχνολογία X-TAP, προσφέρει πιο ολοκληρωμένη και ακριβή παρακολούθηση υγείας.



HUAWEI MatePad 11.5 S: Έμπνευση χωρίς Όρια

Το HUAWEI MatePad 11.5 S είναι ένα tablet νέας γενιάς που συνδυάζει οπτική άνεση με εξαιρετική ευκρίνεια οθόνης. Η PaperMatte Display της Huawei αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα ζητήματα ευκρίνειας των παραδοσιακών matte οθονών, προσφέροντας καθαρή εικόνα που παραμένει φιλική προς τα μάτια.

Σχεδιασμένο για paperless παραγωγικότητα, το MatePad 11.5 S υποστηρίζει M-Pencil Pro και μαγνητικό πληκτρολόγιο, διευκολύνοντας τη μετάβαση από τις χειρόγραφες σημειώσεις στη συγγραφή και τη δημιουργία περιεχομένου. Η προεγκατεστημένη εφαρμογή Huawei Notes προσφέρει πληθώρα πινέλων, templates και δωρεάν πόρων, ενώ το GoPaint ενσωματώνει νέα εργαλεία animation που ζωντανεύουν στατικές ιδέες. Για τους δημιουργούς βίντεο, το Wondershare Filmora υποστηρίζει πλέον συντομεύσεις πληκτρολογίου, ενώ το WPS Office παρέχει δυνατότητες επεξεργασίας εγγράφων, παρουσιάσεων και δεδομένων σε επίπεδο PC.

Τεχνολογία με Ανθρώπινο Πρόσωπο

Το νέο launch της Huawei ξεπερνά μια απλή παρουσίαση τεχνολογικών αναβαθμίσεων. Αντανακλά τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας να θέτει τον καταναλωτή στο επίκεντρο. Υπό το brand proposition «Now Is Yours», η Huawei επιδιώκει έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με τους καταναλωτές, δημιουργώντας διαπολιτισμικές και διασυνοριακές συνδέσεις μέσα από μια φιλική και συμπεριληπτική προσέγγιση, ώστε περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως να μοιράζονται τη χαρά της τεχνολογικής προόδου.