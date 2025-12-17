AORUS Gigabyte A16: Δουλειά, διασκέδαση και ψυχαγωγία σε ένα σύστημα

Το AORUS Gigabyte A16 gaming laptop κάνει τα πάντα

Ένα σύγχρονο gaming laptop μπορεί να δοκιμαστεί σε πολλές περιστάσεις, ακόμη και σε ταξίδια αναψυχής. Κάπως έτσι αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το AORUS Gigabyte A16 σε ένα ολιγοήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, για να δούμε αν πέραν της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης, θα μπορούσε να αποδειχτεί χρήσιμο και για την εργασία που απαιτούταν. Και η αλήθεια είναι πως κάθε βασικό χαρακτηριστικό του βρήκε εφαρμογή μέσα στο ταξίδι αυτό.

Πρώτο και πιο εμφανές πλεονέκτημα ήταν η 16άρα QHD+ οθόνη με αναλογία 16:10 και 165Hz, που έδωσε βοήθησε πραγματικά στο multitasking με Word, browser και μουσική, αλλά και στο gaming. Οι διαστάσεις του είναι ιδανικές για όλες αυτές τις λειτουργίες, αλλά και για gaming, αν και όταν χρειαστεί. Συνήθως, τα gaming laptops είναι «φορτωμένα» και ογκώδη, κάτι που τα κάνει ασήκωτα και δύσκολα, ειδικά αν απαιτείται να μεταφέρεται το σύστημα συνεχώς. Και στην περίπτωσή μας, το τριήμερο συνοδευόταν και από ανάγκες για εργασία, οπότε έπρεπε να το έχουμε συνεχώς μαζί, αλλά και να το μεταφέρουμε εύκολα, έχοντας παράλληλα αρκετά μεγάλη επιφάνεια εργασίας για τις διάφορες δουλειές. Και όλο αυτό βοήθησε και στο κομμάτι της δουλειάς μέσα στο αεροπλάνο, όπου δεν είχαμε προβλήματα στη χρήση, λόγω περιορισμένου χώρου.

Το υψηλό refresh rate λειτούργησε διπλά: από τη μία για να προσφέρει εμπειρία ανάλογη του desktop όταν κάναμε scroll σε «βαριά» sites ή social feeds, από την άλλη για βραδινό gaming στο ξενοδοχείο, όπου τίτλοι competitive και action έτρεχαν με ομαλή κίνηση και χωρίς tearing, δίνοντάς την αίσθηση desktop monitor, όχι «laptop σε ταξίδι». Ο επεξεργαστής και η RTX GPU φάνηκαν πραγματικά στην πράξη, όταν χρειάστηκε να γίνει και edit στο υλικό που είχαμε τραβήξει στη διάρκεια της ημέρας. Επιστρέφοντας από τη βόλτα στο Τσαρσί και τη γέφυρα του Γαλατά, «αδειάσαμε» το υλικό στο A16, ανοίξαμε το editing software και, χωρίς να σκεφτούμε, αρχίσαμε να δουλεύουμε το 4K υλικό και να κάνουμε βελτιώσεις.

Η CPU, η μνήμη και ο γρήγορος PCIe 4.0 SSD επέτρεψαν να γίνει αυτή η δουλειά, ενώ συμμετείχαν ενεργά στην προσπάθειά μας να ολοκληρώσουμε εργασίες άμεσα, να κάνουμε τα σχετικά exports, να έχουμε πολλαπλά «παράθυρα» ανοιχτά και να μεταφέρουμε αρχεία. Εκεί όπου το Aorus A16 λειτούργησε ως κανονικό gaming hub ήταν τα βράδια, όταν οι βόλτες είχαν τελειώσει και η Πόλη ηρεμούσε. Συνδέοντας ένα ελαφρύ χειριστήριο που είχαμε μαζί και χρησιμοποιώντας την οθόνη του laptop, δοκιμάσαμε μερικά σύγχρονα single player AAA games με «υψηλές» ρυθμίσεις στα γραφικά, αλλά και μερικά πιο χαλαρά indies, πάντα με την άνεση ότι η RTX κάρτα θα κρατήσει σταθερό το frame rate σε ανάλυση QHD.

Το σύστημα ψύξης ήταν επίσης κάτι που βοήθησε στην όλη εμπειρία. Σε ένα καφέ κοντά στη Γέφυρα του Γαλατά, όπου και χρειάστηκε να δουλευτούν κάποια άρθρα και να ανέβει υλικό στα social media, πολλά tabs ήταν ανοιχτά, πολλές διεργασίες γίνονταν παράλληλα και το σύστημα κατάφερε να ανταπεξέλθει ταχύτατα. Η συνδεσιμότητα βοήθησε επίσης, καθώς είχαμε στη διάθεσή μας επιλογές USB C, HDMI και Ethernet, για να βάλουμε πάνω στο σύστημα φορητό SSD, card reader ή ακόμη και την τηλεόραση του δωματίου. Το Wi Fi λειτούργησε επίσης εξαιρετικά όταν ανεβάζαμε stories, clips και φωτογραφίες απευθείας σε cloud και social, ώστε να μη με περιμένει «βουνό» δουλειάς στο σπίτι.

Τέλος, ο σχεδιασμός και το βάρος του A16 έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο πώς το αξιοποιήσαμε όλη μέρα. Με περίπου 2,2 κιλά και σχετικά μαζικό αποτύπωμα για 16άρι, μπορέσαμε να το έχουμε στο backpack μαζί με κάμερα, φακούς και power bank πολύ άνετα. Συνολικά, οι εμπειρίες που μας άφησε το AORUS Gigabyte A16 ήταν πολύ ευχάριστες, αφού κατέρριψε το μύθο ότι ένα gaming laptop δεν μπορεί να είναι αρκετά «δυνατό» αν είναι εύκολο στη μεταφορά.