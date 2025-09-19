Ινδία: Σύλληψη YouTuber που ισχυρίστηκε ότι το νέο αεροδρόμιο είναι στοιχειωμένο

Στην Ινδία συνελήφθη YouTuber που ισχυρίστηκε ότι το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Manohar είναι στοιχειωμένο, προκαλώντας αντιδράσεις και έρευνα.

Στη σύλληψη ενός δημοφιλούς YouTuber προχώρησαν οι αρχές στην Ινδία, μετά τη δημοσίευση βίντεο στο οποίο υποστήριζε ότι το νεόκτιστο Διεθνές Αεροδρόμιο Manohar είναι στοιχειωμένο.

Ο Akshay Vashisht, γνωστός για τα βίντεό του με «πραγματικές ιστορίες τρόμου» και παραφυσικά φαινόμενα, διαθέτει κανάλι με σχεδόν 600.000 συνδρομητές. Σε πρόσφατη ανάρτησή του, παρουσίασε σειρά ισχυρισμών που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με το παρελθόν της περιοχής όπου χτίστηκε το αεροδρόμιο, το οποίο λειτουργεί από το 2023.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι εργάτες έχασαν τη ζωή τους κατά την κατασκευή, ότι ο χώρος είχε χρησιμοποιηθεί ως τόπος αποτέφρωσης, αλλά και ότι ένα ιερό δέντρο peepal φύτρωσε ανεξήγητα μέσα στον χώρο του αεροδρομίου. Ο ίδιος μάλιστα ισχυρίστηκε πως η ολοκλήρωση του έργου επετεύχθη μετά από μυστική τελετή ανθρώπινης θυσίας.

Η αφήγησή του κορυφώθηκε με την ιστορία μιας «γυναίκας-φάντασμα» που, όπως είπε, καταδιώκει αεροπλάνα την ώρα της απογείωσης, αναγκάζοντας ορισμένους πιλότους να αρνούνται νυχτερινές πτήσεις.

Το βίντεο προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες αμφισβήτησαν την αξιοπιστία των ισχυρισμών του YouTuber.

Ύστερα από έρευνα, ο Vashisht συνελήφθη με βάση νόμο που απαγορεύει τη διάδοση «δεισιδαιμονικών και κακόβουλων ισχυρισμών» οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν πανικό στο κοινό.

