Δωρεά σπέρματος από... Facebook: Η σοκαριστική ιστορία μιας μαμάς

Η σοκαριστική ιστορία της Laura Coldman δείχνει τους κινδύνους της δωρεάς σπέρματος μέσω Facebook. Μάθε γιατί δεν πρέπει να ρισκάρεις κάτι τόσο σοβαρό μέσω μιας πλατφόρμας.

Η αναζήτηση «εύκολου» τρόπου να αποκτήσει κανείς παιδί μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους. Η ιστορία της Laura Coldman από το Λέστερ αποκαλύπτει γιατί η δωρεά σπέρματος μέσω Facebook μπορεί να είναι επικίνδυνη, παρά τις καλές προθέσεις.

Όταν η απελπισία οδηγεί σε ρίσκο

Η 33χρονη Laura Coldman ήθελε να δώσει στον γιο της, Calum, ένα αδελφάκι, αλλά μετά το χωρισμό της το 2018, οι παραδοσιακές επιλογές όπως IVF ή τεχνητή γονιμοποίηση ήταν πολύ ακριβές. Αναζήτησε λύσεις σε μια Facebook ομάδα δωρεάς σπέρματος, όπου άντρες προσέφεραν δωρεάν σπέρμα. Παρά το γεγονός ότι ο δότης θεωρούνταν «υψηλά αξιόπιστος», η Laura ένιωσε από την αρχή ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το πρώτο δείγμα παραλήφθηκε σε «δωμάτιο αναμονής» στο σπίτι του δότη, χωρίς επαρκείς διαβεβαιώσεις για το ιατρικό ή ποινικό του ιστορικό. Τελικά, έλαβε συνολικά τέσσερα δείγματα μέσα σε επτά μήνες και γέννησε τον Calum τον Απρίλιο του 2022.

Μετά τη γέννηση, η Laura συνειδητοποίησε ότι δεν γνώριζε πραγματικά τον δότη. Δεν υπήρχε ασφάλεια για το ιατρικό του ιστορικό, ενώ υπήρχε η πιθανότητα να είχε ποινικό παρελθόν ή σοβαρά ψυχικά προβλήματα. Ο Calum παρουσίασε νευροδιαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως μη λεκτική επικοινωνία και έλλειψη αντίληψης του κινδύνου. Η Laura προειδοποιεί για άλλες γυναίκες: «Δεν ξέρεις ποιος είναι πραγματικά ο δότης. Δεν θα το έκανα ξανά και δεν θα το πρότεινα σε κανέναν».

Η ανατροφή του Calum απαιτεί συνεχή επίβλεψη και ειδική φροντίδα. Κάθε βράδυ η Laura πρέπει να τον παρακολουθεί συνεχώς, καθώς ο Calum κινείται, χτυπάει και δεν αναγνωρίζει τους κινδύνους γύρω του. Έχει δημιουργηθεί GoFundMe για την αγορά ειδικού ασφαλούς κρεβατιού, ώστε να προστατευτεί η ασφάλειά του μέσα στο σπίτι.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ