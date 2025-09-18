Η χώρα που κάνεις ό,τι θέλεις: Τουρίστες στην Κέρκυρα με γουρούνα πάνω σε πεζοδρόμιο

Το βίντεο της τραγουδίστριας της μπάντας Plumerias the Band, Φροσύνης Κατσαρού έχει γίνει viral.

Τερμάτισαν τα επίπεδα ανοησίας και παραβατικότητας δύο τουρίστες στην Κέρκυρα, όταν με την νοικιασμένη τους «γουρούνα» καβάλησαν το πεζοδρόμιο και πήγαν από εκεί κανονικά τον δρόμο τους, επειδή είχε κίνηση.

Το βίντεο της τραγουδίστριας της μπάντας Plumerias the Band, Φροσύνη Κατσαρού έχει γίνει viral, με την ίδια να γράφει «ελπίζω να το δουν για να καταλάβουν τι ηλίθιοι είναι».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr