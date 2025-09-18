Τηλεθέαση: Χωρίς αντίπαλο η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League
Πρωτιά στην τηλεθέαση εξασφάλισε το Mega το βράδυ της Τετάρτης (17/9) λόγω της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Πάφο, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.
Η πρεμιέρα των «ερυθρολεύκων» στο φετινό Champions League έφερε στο Mega ποσοστά που άγγιξαν το 30%, με τον ανταγωνισμό να περιορίζεται σε μονοψήφιες επιδόσεις.
Η ποδοσφαιρική αναμέτρηση συγκέντρωσε μέσο όρο 25,7% στο δυναμικό κοινό (18-54), φτάνοντας σε τέταρτο το 31,1% (21:15-21:30). Την ίδια ώρα, το Exathlon έφτασε στο 8,3% και η νέα σειρά της ΕΡΤ1 “Το Παιδί” στο 4,5%. Στο 4,1% η τηλεθέαση για το “Καλά Θα Πάει Κι Αυτό” και στο 2,6% για την “Ηλέκτρα”.
Παρόμοια η εικόνα και στο γενικό σύνολο, εκεί που ο αγώνας του Ολυμπιακού σημείωσε 25,1% (peak το 30% στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης). Ακολούθησε το καινούριο επεισόδιο του Exathlon στο 10,9% και τρεις μονάδες χαμηλότερα το “Παιδί” της ΕΡΤ1. Στο 7% η τηλεθέαση για την “Ηλέκτρα” και στο 6,8% για το “Καλά Θα Πάει Κι Αυτό”.
Αναλυτικά η τηλεθέαση
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Ποδόσφαιρο: Ολυμπιακός-Πάφος – 25,7%
Exathlon – 8,3%
Το Παιδί – 4,5%
Καλά Θα Πάει Κι Αυτό – 4,1%
Ηλέκτρα – 2,6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ποδόσφαιρο: Ολυμπιακός-Πάφος – 25,1%
Exathlon – 10,9%
Το Παιδί – 7,9%
Ηλέκτρα – 7%
Καλά Θα Πάει Κι Αυτό – 6,8%
