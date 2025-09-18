Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ξανά στο γήπεδο με την ΠΑΕ Κηφισιά για 3η χρονιά

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, επενδύοντας διαχρονικά στον αθλητισμό και αναδεικνύοντας τις αξίες που το διέπουν, ανακοινώνει την ανανέωση, για τρίτη συνεχή χρονιά, της χορηγικής συνεργασίας του με την ΠΑΕ Κηφισιά.

Η ομάδα της Κηφισιάς αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου STOIXIMAN SUPER LEAGUE, για την περίοδο 2025-2026.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων με κύριο όχημα το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ επιβεβαιώνει, για ακόμη μια φορά, ότι η στήριξη στον αθλητισμό αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της εταιρικής της φιλοσοφίας.

Η ανανέωση της συνεργασίας με την ΠΑΕ Κηφισιάς δεν αποτελεί απλώς μια χορηγική σχέση, αλλά έναν ουσιαστικό δεσμό κοινών αξιών που αναδεικνύει το πάθος για τον αθλητισμό και προωθεί την ομαδικότητα και το αθλητικό ιδεώδες.

