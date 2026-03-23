Τέμπη: Άρχισε η μεγάλη δίκη - Στο εδώλιο 36 κατηγορούμενοι, ένταση εντός και εκτός αίθουσας

Ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με 57 νεκρούς. Στο εδώλιο 36 κατηγορούμενοι, ένταση στην αίθουσα και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το δικαστήριο.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα άνοιξε η αυλαία της πολύκροτης δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Η διαδικασία διεξάγεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, με την πρόεδρο της έδρας, Γεωργία Στεφανίδου, να κηρύσσει την έναρξη υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας και παρουσία συγγενών θυμάτων και επιζώντων.

Στόχος της ακροαματικής διαδικασίας είναι να ρίξει φως σε κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου, που παραμένουν ανοιχτά σχεδόν τρία χρόνια μετά. Το συνεδριακό κέντρο στο συγκρότημα Γαιόπολις έχει διαμορφωθεί σε αυστηρά ελεγχόμενο χώρο, με περιορισμένη πρόσβαση και έντονη αστυνομική παρουσία.

Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, οι οποίοι -κατά περίπτωση- αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες. Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο σταθμάρχης Λάρισας, στον οποίο αποδίδεται καθοριστικός ρόλος για τη μοιραία σύγκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62 με την εμπορική 63503. Ανάμεσα στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται επίσης σταθμάρχες της ίδιας βάρδιας, υπηρεσιακοί προϊστάμενοι, στελέχη των σιδηροδρομικών οργανισμών και υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες σε έκταση δίκες των τελευταίων ετών, καθώς έχουν κληθεί να καταθέσουν 352 μάρτυρες, ενώ περίπου 250 δικηγόροι θα παρασταθούν για την υποστήριξη των δύο πλευρών.

Αποχώρηση των ΜΜΕ από την αίθουσα

Με την έναρξη της διαδικασίας, η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε την αποχώρηση των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης από την αίθουσα, προκειμένου -όπως ανέφερε- να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της δίκης και η απρόσκοπτη συμμετοχή των διαδίκων.

Την ίδια ώρα, έξω από τον χώρο διεξαγωγής της δίκης, πολίτες, φοιτητικοί σύλλογοι, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες έχουν συγκεντρωθεί, ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα και ουσιαστικές εγγυήσεις για την ασφάλεια των μεταφορών. Η προσέλευση των διαδηλωτών ενισχύεται όσο προχωρά η ημέρα, με συνθήματα και πανό να κυριαρχούν στο σημείο.

Εντός της αίθουσας, η ένταση ήταν εμφανής από τα πρώτα λεπτά. Συγγενείς θυμάτων αντέδρασαν έντονα κατά την είσοδο κατηγορουμένων, εκφράζοντας οργή και αγανάκτηση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κάλεσε όλους τους νομικούς παραστάτες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυστηρής τήρησης της δικονομικής τάξης και της επαγγελματικής δεοντολογίας.

Από την πλευρά των συγγενών, ο πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων επεσήμανε σημαντικές ελλείψεις στο κατηγορητήριο, κάνοντας λόγο για καθυστερημένη έναρξη της δίκης και για απουσία κρίσιμων κατηγορουμένων. Τόνισε, επίσης, ότι παραμένουν αναπάντητα βασικά ερωτήματα που αφορούν τις συνθήκες θανάτου πολλών θυμάτων, καθώς και εκκρεμότητες σε σχέση με επιστημονικές εξετάσεις.

Σε ανάλογο τόνο κινήθηκαν και δηλώσεις συγγενών, που εξέφρασαν επιφυλάξεις για την έκβαση της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για χαμηλές προσδοκίες ως προς την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παρά ταύτα, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν την απόδοση ευθυνών και την αποκάλυψη της αλήθειας.

