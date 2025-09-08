Εξαφάνιση Μαντλίν Μακάν: Τι λέει η μυστηριώδης γυναίκα που ερευνάται για το σενάριο του τροχαίου

Η πορτογαλική και η βρετανική αστυνομία ερεύνησαν μια γυναίκα από την Γερμανία πριν από επτά χρόνια, για την υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν Μακάν.

Μια γυναίκα που ερευνήθηκε για την υπόθεση της Μαντλίν Μακάν, η οποία εξαφανίστηκε από συγκρότημα διαμερισμάτων στην Πραΐα ντα Λουζ στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας στις 3 Μαΐου 2007, δηλώνει σοκαρισμένη από το ενδιαφέρον της αστυνομίας για το κορίτσι, σύμφωνα με το Sky News.

Η πορτογαλική και η βρετανική αστυνομία ερεύνησαν την γυναίκα από την Γερμανία πριν από επτά χρόνια, ενώ επικεντρώνονταν στην θεωρία ότι η Μαντλίν ξύπνησε, βγήκε από το διαμέρισμα της οικογένειάς της στην Πραΐα ντα Λουζ μέσω μιας ξεκλείδωτης μπαλκονόπορτας και σκοτώθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο στην συνέχεια εξαφανίστηκε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr