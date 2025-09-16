Φοιτήτρια μοιράζεται τη θλιβερή πραγματικότητα του να μην είναι στα social media μετά από τριετή αποχή (vid)

Μια νεαρή που αποφάσισε για τρία χρόνια να ζει χωρίς social media μοιράστηκε τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της αποχής της.

Όταν γίνονται αναφορές στα social media, μοιραία η συζήτηση περιστρέφεται κυρίως γύρω από το πώς πρέπει κάποιος να περιορίσει τη συνήθεια του ατελείωτου σκρολαρίσματος και να αποφύγει τις παγίδες του εθισμού.

Σπάνια ακούμε για τα οφέλη -εφόσον τα social media χρησιμοποιηθούν με μέτρο- και ακόμη πιο σπάνια για το τι χάνει κανείς όταν τα εγκαταλείψει εντελώς.

Τα συμπεράσματα μιας φοιτήτριας μετά από αποχή

Μια φοιτήτρια, η Billy με το ψευδώνυμο @1ilyp00h στο TikTok, μοιράστηκε τις σκέψεις της έπειτα από τρία χρόνια εκτός διαδικτύου. Μιλώντας στους 200.000 ακόλουθούς της εξήγησε ότι, ενώ υπήρχαν θετικά στο να ζει χωρίς social media, υπήρχαν και αρκετά σημαντικά μειονεκτήματα.

Η πρώτη της παρατήρηση είχε να κάνει με την παρακίνηση και την έμπνευση. Αφήνοντας τις πλατφόρμες πίσω, όπως είπε, της έλειψε το να βλέπει ανθρώπους να μοιράζονται τα επιτεύγματά τους, κάτι που συχνά «προκαλεί» και άλλους να προσπαθήσουν περισσότερο.

«Ο κόσμος κάνει πραγματικά τρελά, φοβερά πράγματα και αποτελεί μεγάλη έμπνευση να τα βλέπεις», εξήγησε. Από τότε που επέστρεψε, νιώθει πιο σίγουρη στο να δοκιμάζει νέα πράγματα.

Η δεύτερη παρατήρηση της Billy επικεντρώθηκε στις φιλίες, σημειώνοντας ότι είναι εύκολο να «χάσεις κάποιες επαφές απλώς και μόνο επειδή τα social media κάνουν τόσο εύκολη την επικοινωνία με τους φίλους σου». Πρόσθεσε ότι συχνά ένιωθε αποκλεισμένη από συζητήσεις όταν οι άλλοι αναφέρονταν σε viral περιεχόμενο και δένονταν συναισθηματικά μέσα από αυτό.

Η τρίτη της παρατήρηση είχε πιο προσωπικό χαρακτήρα: χωρίς τα social media, κατέγραφε τη ζωή της πολύ λιγότερο. Ενώ αρχικά στόχος της ήταν να ζει στο παρόν, παραδέχτηκε ότι την πλήγωσε όταν συνειδητοποίησε πως είχε «ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής της χωρίς φωτογραφίες από όσα έκανε».

Τέλος, η Billy αναφέρθηκε στους πιο παροδικούς δεσμούς που τα social media βοηθούν να διατηρηθούν. «Όταν ήμουν στο λύκειο, πήγαινα σε τόσες πολλές κατασκηνώσεις τα καλοκαίρια», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «τότε δημιουργούσες πολύ συγκεκριμένους δεσμούς». Χωρίς social media, πολλές από αυτές τις σχέσεις ξεθώριασαν.

Οι αντιδράσεις των ακολούθων της

Αναπόφευκτα, οι παρατηρήσεις της Billy βρήκαν απήχηση στους θεατές της, που σχολίασαν ενεργά κάτω από το βίντεο. «Το να καλλιεργήσουμε μια υγιή σχέση με τα social media είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να μάθουμε και να εμφυσήσουμε στην επόμενη γενιά», έγραψε κάποιος.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Το TikTok είναι επικίνδυνα εθιστικό, ωστόσο, έχει βελτιώσει σε απίστευτο βαθμό κάθε τομέα της ζωής μου!», ενώ ένας τρίτος σχολίασε με χιούμορ: «Νομίζω πως το θέμα είναι να βρεις ισορροπία με τα social media. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να μην έχεις τουλάχιστον έναν λογαριασμό. Δεν έχω Instagram από τον Ιανουάριο και ειλικρινά δεν έχω νιώσει κανένα αρνητικό, πέρα από το ότι δεν μπορώ να παρακολουθώ κάποια τοπικά events επιχειρήσεων».

