Διέρρευσαν τα νέα smart γυαλιά των Meta και Ray-Ban

Ray-Ban και Meta λανσάρουν τα νέα τους smart γυαλιά.

Η Meta ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα σειρά έξυπνων γυαλιών της σε συνεργασία με τη Ray-Ban και την Oakley, με την εμφάνιση των προϊόντων να έχει ήδη αποκαλυφθεί πρόωρα μέσω ενός διαφημιστικού βίντεο που διέρρευσε λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη εκδήλωση Connect 2025.

Στο βίντεο αυτό φαίνεται το νέο μοντέλο Ray-Ban Display, το οποίο διατηρεί τα γνωστά χαρακτηριστικά της πολυτελούς αισθητικής της Ray-Ban, με τον κλασικό σχεδιασμό Wayfarer, αλλά ενσωματώνει ένα heads-up display (HUD) στον δεξιό φακό. Αυτή η οθόνη επιτρέπει στον χρήστη να λαμβάνει πληροφορίες όπως πλοήγηση με χάρτες, συνομιλίες, μεταφράσεις κειμένων από το πραγματικό περιβάλλον και λειτουργίες με τη βοήθεια της βοηθητικής τεχνητής νοημοσύνης της Meta.

Leaked: Meta’s Ray-Ban HUD Glasses #Meta’s next-gen Ray-Ban smart glasses could change how we interact with tech:



Hidden heads-up display inside #Ray-Ban frames



sEMG wristband that reads finger movements — type in the air!



Chat with AI, navigate, and use apps pic.twitter.com/mTqdo26v8U September 16, 2025

Ενδιαφέρον έχει και η προσθήκη ενός ειδικού περιβραχιονίου, το οποίο λειτουργεί ως μέσο ελέγχου για το HUD μέσω των κινήσεων των δακτύλων, επιτρέποντας την αποστολή μηνυμάτων ή άλλες ενέργειες χωρίς να χρειάζεται να αγγίζει απευθείας τα γυαλιά.

Παράλληλα, το βίντεο αποκάλυψε και νέα γυαλιά από την Oakley, γνωστά ως Sphaera, που διαθέτουν κάμερα τοποθετημένη κεντρικά πάνω από τη γέφυρα της μύτης, προοριζόμενα πιθανώς για αθλητές και χρήση σε εξωτερικές δραστηριότητες, χωρίς να ενσωματώνουν όμως HUD. Η παρουσίαση αυτών των δύο διαφορετικών σειρών δείχνει τη φιλοδοξία της Meta να καλύψει διαφορετικές ανάγκες στην αγορά των έξυπνων γυαλιών, τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και του lifestyle.

Τα νέα Ray-Ban Display αναμένονται να κοστίζουν περίπου 800 δολάρια και θεωρούνται εξέλιξη σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα Ray-Ban Meta, φέρνοντας πιο κοντά την πραγματικότητα μιας ευρείας εμπορικής διάθεσης έξυπνων γυαλιών με λειτουργικότητα ενισχυμένης πραγματικότητας.

Επιπλέον, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μια βαθύτερη ενσωμάτωση του επαναστατικού περιβραχιονίου sEMG, το οποίο "διαβάζει" τις κινήσεις των μυών των δακτύλων για τον έλεγχο της συσκευής, μια τεχνολογία που είχε παρουσιαστεί προηγουμένως στο πρωτότυπο Orion.

Η διαρροή αυτή προκάλεσε μεγάλη αίσθηση και μείωσε την έκπληξη της επίσημης ανακοίνωσης που θα γίνει στο Meta Connect, την ετήσια εκδήλωση της εταιρείας, όπου ο CEO Mark Zuckerberg αναμένεται να αποκαλύψει επίσημα αυτά τα προϊόντα.