Νικ Φουέντες: Ο ακροδεξιός creator που έγινε εχθρός του Τσάρλι Κερκ και οι Groypers

Ποιος είναι ο Νικς Φουέντες και οι «Groypers»;

Η φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έφερε στο παγκόσμιο προσκήνιο την Αμερικανική Δεξιά (και όχι μόνο). Συζητήσεις που γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται αφορούν τον πυρήνα αυτού του κινημάτος του αμερικανικού συντηρητισμού που θρηνεί το κεντρικό του πρόσωπο.

Διαδηλώσεις στο Λονδίνο και σε άλλα μέρη του κόσμου, το επικείμενο μνημόσυνο του Κερκ, η δημοσκοπική κυριαρχία ακροδεξιών ή δεξιών λαϊκιστικών κομμάτων στην Δυτική Ευρώπη. Όλα αυτά συνθέτουν ένα ιδιαίτερο σκηνικό που ο ιστορικός του μέλλοντος θα αποτυπώσει στις σελίδες της Ιστορίας.

