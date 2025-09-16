Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση (vid)

Ο base jumper χαιρέτισε τους θεατές, έβαλε την κάμερα στην τσέπη του και έκανε το μοιραίο άλμα.

Ο Ιταλός base jumper Άρμιν Σμίντερ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ενός ακραίου άλματος από την κορυφή των Άλπεων στην Ελβετία.

Ο 28χρονος αθλητής, ο οποίος απολάμβανε μια από τις πιο επικίνδυνες μορφές ενεργητικής αναψυχής, μετέδιδε το άλμα του ζωντανά στους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει η Mirror.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr