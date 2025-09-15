Σάλος στις ΗΠΑ: Παρουσιαστής της Fox News πρότεινε θάνατο για άστεγους (vid)

Ο παρουσιαστής του Fox News, Brian Kilmeade, πρότεινε "ευθανασία" για άστεγους με ψυχικά προβλήματα – Καταιγισμός αντιδράσεων και συγγνώμη στον αέρα.

Έντονη κατακραυγή έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο παρουσιαστής του Fox News, Brian Kilmeade, μετά από σχόλιο σοκ που έκανε στον αέρα της εκπομπής Fox & Friends, προτείνοντας «θανατηφόρα ένεση» ως λύση στο πρόβλημα των αστέγων με ψυχικά νοσήματα.

Η συζήτηση αφορούσε τη δολοφονία της 22χρονης Ουκρανής προσφύγισσας Iryna Zarutska, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο σε νυχτερινό δρομολόγιο του Blue Line στο Σάρλοτ, όταν δέχθηκε επίθεση από τον Decarlos Brown Jr., έναν 34χρονο άστεγο με ιστορικό ψυχικής ασθένειας.

Κατά τη διάρκεια του σχολιασμού, ο Kilmeade ανέφερε χαρακτηριστικά: «[Να τους δώσουμε] θανατηφόρα ένεση – ή κάτι τέτοιο. Απλά να τους σκοτώσουμε».

Η φράση του πέρασε σχεδόν απαρατήρητη τη στιγμή της εκπομπής, όμως το σχετικό απόσπασμα κυκλοφόρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο στα social media και έχει ήδη ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας οργή και αποδοκιμασίες.

Πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Αμερικανού βουλευτή Don Beyer, ο οποίος έγραψε στο Twitter:

«Ο άστεγος πληθυσμός της Αμερικής περιλαμβάνει πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά και δεκάδες χιλιάδες βετεράνους. Κανείς δεν αξίζει να δολοφονείται από την κυβέρνηση επειδή είναι φτωχός ή ψυχικά ασθενής. Αυτό που ζητούν οι παρουσιαστές του Fox είναι μαζική δολοφονία – είναι αρρωστημένο».

Η "συγγνώμη" του δεν έπεισε

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, ο Brian Kilmeade εμφανίστηκε την επόμενη ημέρα με on-air απολογία, λέγοντας: «Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη δολοφονία της Iryna Zarutska, αναφέρθηκα λανθασμένα σε θανατηφόρα ένεση ως λύση. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το ακραίο και αναίσθητο σχόλιο. Κατανοώ ότι οι περισσότεροι άστεγοι με ψυχικά προβλήματα δεν συμπεριφέρονται όπως ο δράστης στη Βόρεια Καρολίνα και αξίζουν την συμπόνια μας.»

Ωστόσο, η «συγγνώμη» του αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό, καθώς πολλοί τη χαρακτήρισαν προσχηματική. Μεταξύ τους και ο αναλυτής του CNN και καθηγητής Ιατρικής Jonathan Reiner, ο οποίος δήλωσε: «Το να προτείνεις την ευθανασία ανθρώπων με ψυχική ασθένεια δεν είναι απλά ‘αναίσθητο’. Είναι κάτι πολύ χειρότερο.»

