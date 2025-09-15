Μητσοτάκης για Καραλή: «Μας σήκωσες ψηλά»

Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, χάρισε μια ακόμη στιγμή υπερηφάνειας στην Ελλάδα, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Στίβου στο Τόκιο. Το άλμα πάνω από τα 6 μέτρα έφερε περηφάνια σε όλους τους Έλληνες.

Η σπουδαία αυτή επιτυχία δεν άφησε ασυγκίνητο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στο Facebook εξέφρασε τον θαυμασμό και τη συγκίνησή του.

Το ποστάρισμα του πρωθυπουργού

«Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήνυμα, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε με θερμά λόγια στον αθλητή, τονίζοντας: «Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία».

Η επιτυχία του Καραλή στο Τόκιο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιτυχιών που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει στην ελίτ του παγκόσμιου στίβου. Το άλμα πάνω από τα 6 μέτρα τον κατατάσσει στους ελάχιστους αθλητές διεθνώς που έχουν ξεπεράσει αυτό το ψυχολογικό και αγωνιστικό φράγμα, αναδεικνύοντας όχι μόνο το ταλέντο του αλλά και την αφοσίωση στην προπόνηση και τον στόχο.

