Τρομερό: Ζευγάρι στην Αυστραλία κέρδισε 13 εκατ. με ένα ξεχασμένο λαχείο στο ψυγείο!

Ζευγάρι στη Μελβούρνη κέρδισε 13 εκατ. με λαχείο που είχαν ξεχάσει στο ψυγείο! Η απίστευτη ιστορία τους πίσω από το τυχερό Powerball.

Ένα συνηθισμένο χαρτάκι κολλημένο με μαγνήτη στο ψυγείο αποδείχτηκε… χρυσό για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στην Αυστραλία.

Το ανδρόγυνο έμεινε άφωνο όταν συνειδητοποίησε πως το δελτίο Powerball που είχαν ξεχάσει να ελέγξουν τους είχε κάνει κατά τύχη εκατομμυριούχους με κέρδη ύψους 20 εκατ. αυστραλιανών δολαρίων (περίπου $13 εκατ. ευρώ).

«Απλώς καθόταν στο ψυγείο για μέρες...»

Οι νικητές, και οι δύο παππούδες, δεν είχαν ιδέα πως κρατούσαν ένα από τα τέσσερα νικητήρια δελτία του μεγάλου Powerball. Μιλώντας στο The Lott, η γυναίκα περιέγραψε τη στιγμή που ανακάλυψαν την τύχη τους:

«Αυτό είναι τρελό! Δεν το πιστεύουμε. Το είχαμε στο ψυγείο τόσες μέρες και δεν είχαμε καν τσεκάρει τους αριθμούς.»

Το ζευγάρι παραδέχτηκε ότι είχε πολλές υποχρεώσεις και απλώς… το ξέχασε.

Ένα QuickPick δελτίο και λίγη τύχη

Το δελτίο αγοράστηκε από πρακτορείο στο East Brighton και ήταν τύπου QuickPick – δηλαδή οι αριθμοί επιλέχθηκαν τυχαία από το σύστημα.

Όπως ανέφερε η νικήτρια, κάποιοι από τους αριθμούς ταίριαζαν με γενέθλια και επετείους, κάτι που της φάνηκε σαν σημάδι: «Ήταν γραφτό να συμβεί. Το βλέπω τώρα καθαρά.» Οι νικητήριοι αριθμοί ήταν: 9, 22, 23, 3, 13, 28, 32 και Powerball: 5.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να δουλέψω ή να… αποσυρθώ!»

Το ζευγάρι, που όπως δήλωσε έχει δουλέψει πολύ σκληρά όλα αυτά τα χρόνια, σκοπεύει να μοιραστεί τα χρήματα με τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Για τους ίδιους, θα αγοράσουν «ένα μικρό σπίτι» και ίσως... σκεφτούν την απόσυρση: «Δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω ή όχι. Σίγουρα, τα σχέδια μου για σήμερα άλλαξαν δραματικά.»

Ο Sajjad Sadeghi Goorbandi, ιδιοκτήτης του πρακτορείου όπου αγοράστηκε το τυχερό δελτίο, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του:

«Δεν το πιστεύω! Είναι το πρώτο νικητήριο δελτίο που πουλήσαμε από τότε που ανέλαβα το κατάστημα πριν δύο χρόνια. Είμαι τόσο χαρούμενος για αυτούς.»

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ