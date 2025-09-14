Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

Ο Τσαρλς Τζάγκιν έμεινε στην ιστορία του θρυλικού ναυαγίου.

Η ιστορία του Τιτανικού έχει καθηλώσει τον κόσμο από το τραγικό ναυάγιο του 1912, αλλά λίγες αφηγήσεις συγκρίνονται με την εμπειρία του Τσαρλς Τζάγκιν, του επικεφαλής αρτοποιού του πλοίου.

Η εκπληκτική επιβίωσή του αψηφά όχι μόνο τις πιθανότητες, αλλά και τη λογική της εποχής. Ενώ τρία τέταρτα των επιβατών έχασαν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού, ο Τζάγκιν παρέμεινε στη θάλασσα για αρκετές ώρες μέχρι τη διάσωση, χωρίς σημάδια παγωνιάς ή σοβαρών τραυματισμών.

