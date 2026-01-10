Γιατί δεν εξαφανίζονται πια τα κουνούπια τον χειμώνα: Τι ανησυχεί τους επιστήμονες

«Στη Μεσόγειο πάμε για μία δωδεκάμηνη δραστηριότητα πλέον των εντόμων». Γιατί δεν έχουμε πια χειμώνες χωρίς κουνούπια.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι ήπιοι χειμώνες αλλά και οι έντονες βροχοπτώσεις αποτελούν ολοένα και πιο ευνοϊκές συνθήκες για τους πιο συχνούς «συγκάτοικους» της καθημερινότητας των ανθρώπων, τα κουνούπια.

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη να είναι μία από τις κυριότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τα κουνούπια εμφανίζονται πλέον και σε μέρη που ήταν απαλλαγμένα απ’ αυτά, όπως στην Ισλανδία όπου εντομολόγοι στα τέλη Οκτωβρίου ανακοίνωσαν την πρώτη καταγραφή τους στη χώρα, ενός είδους γνωστού ως Culiseta annulata.

