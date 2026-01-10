Αν μεγάλωσες σε μια δυσλειτουργική οικογένεια, μάλλον έχεις ομαλοποιήσει αυτές τις 10 τοξικές συμπεριφορές

Το να αναγνωρίζεις τα σημάδια δεν σημαίνει ότι κατηγορείς τους γονείς σου για πάντα. Σημαίνει ότι καταλαβαίνεις γιατί λειτουργείς έτσι, ώστε να μπορέσεις να επιλέξεις κάτι διαφορετικό.

Μήπως ζητάς συνεχώς συγγνώμη για πράγματα που δεν μπορείς να ελέγξεις; Μήπως νιώθεις κόμπο στο στομάχι στην ιδέα ότι κάποιος μπορεί να απογοητευτεί από σένα στην οικογένεια; Μήπως κάνεις πάντα πίσω τις δικές σου ανάγκες, για να αρέσεις στους άλλους; Αν απάντησες «ναι» σε αυτές τις ερωτήσεις, ήρθε η στιγμή να μάθεις πως πολλές αόρατες στρατηγικές επιβίωσης από τα παιδικά σου χρόνια πιθανότατα ορίζουν τη ζωή σου ακόμα και σήμερα.

Μεγαλώνοντας, ίσως πίστευες ότι το να προσπαθείς διαρκώς να μαντέψεις τη διάθεση των γονιών σου ήταν ο κανόνας. Όμως, η διαχείριση των συναισθημάτων των άλλων και η ακύρωση του εαυτού σου για να αποφύγεις την ένταση δεν είναι οικογενειακή αγάπη, είναι μηχανισμός επιβίωσης σε ένα τοξικό περιβάλλον.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr