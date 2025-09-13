Άντρας ξαναβλέπει τον κόσμο χάρη σε... ένα δόντι στο μάτι του: Η συγκλονιστική ιστορία

Ένας άντρας στον Καναδά ξαναβρήκε την όρασή του μετά από 20 χρόνια, χάρη σε μια επαναστατική επέμβαση που χρησιμοποιεί… το ίδιο του το δόντι.

Μια απίστευτη ιατρική επιτυχία φέρνει ελπίδα σε ανθρώπους που έχουν χάσει την όρασή τους: ένας άντρας από τον Καναδά ανέκτησε την όρασή του ύστερα από μια πρωτοποριακή επέμβαση που περιλάμβανε... το ίδιο του το δόντι!

Ο 34χρονος Brent Chapman ζει πλέον σε έναν «εντελώς καινούργιο κόσμο», όπως ο ίδιος δηλώνει, αφού ο οφθαλμίατρος Dr Greg Moloney κατάφερε να αποκαταστήσει την όρασή του μέσω μιας σπάνιας χειρουργικής τεχνικής, γνωστής ως οστεο-οδοντο-κερατοπροσθετική (osteoodonto keratoprosthesis) ή αλλιώς, η επέμβαση "δόντι-στο-μάτι".

Πώς ένα δόντι επαναφέρει την όραση

Η διαδικασία ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία: ένας γερός κυνόδοντας αφαιρείται από το στόμα του ασθενούς, εμφυτεύεται προσωρινά στο μάγουλο ώστε να αναπτυχθεί γύρω του ιστός, και στη συνέχεια επανεισάγεται στο μάτι με έναν ενσωματωμένο φακό στο κέντρο του. Το αποτέλεσμα; Ένα φυσικό "παράθυρο" που επιτρέπει στο φως να φτάσει ξανά στον αμφιβληστροειδή. «Χρειαζόμασταν κάτι που να μπορεί να κρατήσει έναν φακό, αλλά να μην απορριφθεί από τον οργανισμό», εξηγεί ο Dr Moloney. «Το δόντι είναι ιδανικό γιατί είναι δυνατό, βιολογικά συμβατό, και… επιβιώνει. Όπως ένας κάκτος στην έρημο.»

Από την απόγνωση στο θαύμα

Ο Chapman είχε χάσει την όρασή του στα 13 του, μετά από μια σπάνια και απειλητική για τη ζωή αντίδραση σε κοινό παυσίπονο (ιβουπροφαίνη), γνωστή ως σύνδρομο Stevens-Johnson. Νοσηλεύτηκε σε κώμα για 27 ημέρες και υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε όλο του το σώμα – συμπεριλαμβανομένων και των ματιών του.

Παρά τις δεκάδες αποτυχημένες επεμβάσεις επί 20 χρόνια, δεν είχε χάσει την ελπίδα του. Ώσπου, φέτος, τόλμησε την πρωτοποριακή αυτή λύση. Και τα αποτελέσματα τον δικαίωσαν. «Όταν κάναμε οπτική επαφή για πρώτη φορά με τον γιατρό μου, μετά από 20 χρόνια... ήταν μαγική στιγμή. Ένιωσα έκσταση, συγκίνηση. Ήταν σαν να ξαναγεννήθηκα», περιγράφει ο Chapman.

Σήμερα, έχει όραση περίπου 20/30 στο μάτι που χειρουργήθηκε – αρκετή για να αναγνωρίζει πρόσωπα, να διαβάζει και να κινείται αυτόνομα.

Η σπάνια αυτή επέμβαση απευθύνεται σε άτομα που έχουν υγιή αμφιβληστροειδή (πίσω μέρος του ματιού), αλλά σοβαρή βλάβη στον κερατοειδή (μπροστινό μέρος). Ο Dr Moloney παρομοιάζει τη διαδικασία με την αντικατάσταση ενός θρυμματισμένου παρμπρίζ αυτοκινήτου: «Αν μπορείς να βάλεις ένα καθαρό τζάμι, το “ταμπλό” πίσω δουλεύει κανονικά.»

Η περίπτωση του Chapman είναι από τις λίγες στον Καναδά και οι γιατροί εκτιμούν ότι έχει 50% πιθανότητες να διατηρήσει το επίπεδο όρασής του για τις επόμενες τρεις δεκαετίες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ