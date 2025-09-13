11η Σεπτεμβρίου: Χιλιάδες θύματα παραμένουν αγνώριστα 24 χρόνια μετά

Η μάχη με τον χρόνο και τη φύση.

Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, η Νέα Υόρκη εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες των ειδικών, περισσότερα από 1.100 θύματα που έχασαν τη ζωή τους στους Δίδυμους Πύργους δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί.

Το Γραφείο Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης (OCME) παραδέχεται πως σχεδόν οι μισές από τις διαδικασίες ταυτοποίησης παραμένουν ανοιχτές. Όπως εξηγούν επιστήμονες, η έλλειψη επαρκούς DNA καθιστά το έργο τους σχεδόν αδύνατο.

