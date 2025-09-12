Γιατί σε τσιμπάνε περισσότερο τα κουνούπια αν πίνεις μπίρα: Η επιστημονική εξήγηση που δεν περίμενες

Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει γιατί όσοι πίνουν μπίρα γίνονται… μαγνήτες για τα κουνούπια. Δείτε τα απίστευτα αποτελέσματα της έρευνας και τι να προσέχετε.

Σε κάθε παρέα υπάρχει πάντα εκείνος που τα κουνούπια τον προτιμούν. Κάποιοι φαίνεται να περνούν βράδια ανέγγιχτοι, ενώ άλλοι γίνονται «ζωντανό γεύμα» για τα ενοχλητικά έντομα. Τι είναι όμως αυτό που καθορίζει την επιλογή των κουνουπιών; Πρόσφατη μελέτη έρχεται να δώσει μια ανατρεπτική απάντηση που αφορά… την αγαπημένη συνήθεια εκατομμυρίων ανθρώπων: την κατανάλωση μπίρας.

Η μελέτη που προκάλεσε αίσθηση

Μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Radboud της Ολλανδίας, με επικεφαλής τον ερευνητή Felix Hol, αποφάσισε να λύσει το μυστήριο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο μεγάλο μουσικό φεστιβάλ Lowlands, όπου περισσότεροι από 500 εθελοντές δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε ένα πρωτότυπο πείραμα με… χιλιάδες κουνούπια.

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για τη διατροφή και τις συνήθειές τους, ενώ στη συνέχεια έβαλαν τα χέρια τους σε ειδικά κουτιά με μικρές οπές. Από εκεί τα κουνούπια μπορούσαν να «μυρίσουν» την ανθρώπινη οσμή, χωρίς όμως να τσιμπήσουν. Κάμερες κατέγραφαν πόσα έντομα προσγειώνονταν και πόσο χρόνο έμεναν στα χέρια.

Η απρόσμενη σύνδεση μπίρας – κουνουπιών

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: όσοι είχαν καταναλώσει μπίρα ήταν 1,35 φορές πιο ελκυστικοί στα κουνούπια σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Η εξήγηση δεν βρίσκεται στο αλκοόλ καθαυτό, αλλά στις αλλαγές που προκαλεί στο σώμα. Η κατανάλωση μπίρας επηρεάζει τη θερμοκρασία και την εφίδρωση, αλλάζει τη χημεία του ιδρώτα και την ένταση της οσμής του σώματος. Αυτή η «μεταβολή» λειτουργεί σαν μαγνήτης για τα κουνούπια, που μπορούν να εντοπίσουν την ανθρώπινη μυρωδιά από απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων!

Όπως εξήγησε ο Hol, «όταν κάποιος πίνει μπίρα, συχνά χορεύει, ιδρώνει και εκπέμπει μια διαφορετική οσμή, που φαίνεται εξαιρετικά ελκυστική στα κουνούπια».

Δεν είναι μόνο η μπίρα – κι άλλοι παράγοντες

Η μελέτη εντόπισε και άλλους λόγους που αυξάνουν την «ελκυστικότητα» προς τα κουνούπια:

Όσοι είχαν κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι με άλλον το προηγούμενο βράδυ

Όσοι δεν έβαζαν αντηλιακό

Όσοι δεν έκαναν συχνά μπάνιο

Όλοι αυτοί οι παράγοντες φαίνεται ότι αλλάζουν την οσμή του σώματος, κάνοντάς τους πιο «συμπαθείς» στα ενοχλητικά έντομα.

Τι σημαίνει αυτό για εμάς;

Η έρευνα, αν και εντυπωσιακή, έχει περιορισμούς: οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως νέοι και υγιείς, ενώ το περιβάλλον του φεστιβάλ ίσως να επηρέασε τα αποτελέσματα. Οι επιστήμονες ήδη σχεδιάζουν νέες μελέτες με μεγαλύτερη ποικιλία συμμετεχόντων.

Ωστόσο, το μήνυμα είναι σαφές: αν αναρωτιέστε γιατί γίνεστε στόχος των κουνουπιών, ίσως η μπίρα που κρατάτε στο χέρι να είναι η απάντηση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ