Αναλυτικά η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε ποιους αφήνει την τεράστια περιουσία του

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι αποκαλύπτει πώς θα γίνει η διαχείριση της αυτοκρατορίας του οίκου μόδας, ποιοι κληρονομούν τα ποσοστά του, αλλά και οι τελευταίες επιθυμίες του για κομψότητα, καινοτομία και ποιότητα.

Μόλις πέντε ημέρες μετά την κηδεία του, η διαθήκη του εμβληματικού Ιταλού σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι, που πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών, άνοιξε στο Μιλάνο, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την περιουσία και τις τελευταίες του επιθυμίες. Ο Αρμάνι, ο οποίος δεν είχε παντρευτεί ποτέ και δεν άφησε φυσικούς κληρονόμους, είχε φροντίσει να καθορίσει με ακρίβεια το μέλλον του παγκοσμίως γνωστού οίκου μόδας του.

Ποιοι κληρονομούν τον οίκο Αρμάνι

Σύμφωνα με τη διαθήκη, ο Λεο Ντελ' Όρκο, σύντροφος και συνεργάτης του σχεδιαστή, θα έχει το 40% των δικαιωμάτων στον οίκο. Το 30% του οίκου θα ανήκει στα ανίψια του Αρμάνι, Σιλβάνα και Αντρέα, και το υπόλοιπο 30% θα διαχειρίζεται το ίδρυμα που είχε ιδρύσει ο σχεδιαστής.

Η ακίνητη περιουσία, που περιλαμβάνει ακίνητα στο Μιλάνο, επαύλεις στο Σαν Τροπέ και το ιταλικό νησί Παντελερία, θα περάσει στην αδελφή του, Ροσάνα, και στα ανίψια του ως διαχειριστές, με τον Λέο Νταλ' Όρκο να έχει την επικαρπία τους, περιλαμβανομένου και του μεγάρου στο Μιλάνο όπου ζούσε ο σχεδιαστής.

Μελλοντικά σχέδια και πιθανή πώληση

Η διαθήκη προβλέπει ότι εντός 18 μηνών, το 15% του οίκου θα πρέπει να πωληθεί σε μεγάλες εταιρείες, όπως οι LVMH, Luxottica ή L’Oréal, ή σε άλλη αντίστοιχου κύρους επιχείρηση. Τρία χρόνια αργότερα, ένα ακόμη ποσοστό 30%-54,9% θα μπορεί να πωληθεί στον ίδιο αγοραστή, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγής ιδιοκτησίας του διεθνούς φήμης οίκου μόδας.

Οι τελευταίες επιθυμίες του Αρμάνι

Ο σχεδιαστής ζητά η διαχείριση του οίκου να παραμείνει «ηθική, αδιάβλητη και άμεμπτη», με σεβασμό στην κομψότητα, την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα που χαρακτήριζαν τη δουλειά του. Η διαθήκη του αντικατοπτρίζει την προσοχή που έδινε ο Αρμάνι στην ουσιαστική συνέπεια του οίκου και τη διατήρηση της κληρονομιάς του.

