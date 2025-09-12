Η χώρα της Ευρώπης που δουλεύει λιγότερο και παράγει περισσότερο

Στη Γερμανία οι εργαζόμενοι δουλεύουν τις λιγότερες ώρες ετησίως στην Ευρώπη, αλλά καταγράφουν υψηλή παραγωγικότητα. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για την αγορά εργασίας.

Μπορεί η Γερμανία να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές προκλήσεις, ωστόσο παραμένει η ευρωπαϊκή χώρα όπου οι εργαζόμενοι περνούν τις λιγότερες ώρες στον χώρο εργασίας. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι Γερμανοί δουλεύουν κατά μέσο όρο 1.331 ώρες ετησίως, λιγότερο όχι μόνο από τους Ισπανούς (1.331 ώρες), αλλά και από τους Πορτογάλους (1.716 ώρες) και τους Έλληνες (1.898 ώρες).

Πώς εξηγείται αυτό; Ένα σημαντικό ποσοστό Γερμανών απασχολείται σε θέσεις μερικής απασχόλησης, με λιγότερες εβδομαδιαίες ώρες, αλλά για περισσότερα χρόνια από ό,τι συμβαίνει στη νότια Ευρώπη. Έτσι, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ελλάδα η πλήρης απασχόληση παραμένει κυρίαρχη, στη Γερμανία η αγορά εργασίας προσαρμόζεται περισσότερο στις ανάγκες ευελιξίας και ποιότητας ζωής.

Η αντίφαση της γερμανικής οικονομίας

Παρά τις λιγότερες ώρες εργασίας, η Γερμανία δεν ευημερεί όπως θα περίμενε κανείς. Η ανεργία ξεπέρασε για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία τα τρία εκατομμύρια άτομα, ενώ η οικονομία κατέγραψε συρρίκνωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με το ΑΕΠ να παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με το 2019. Αντιθέτως, η Ισπανία και η Ελλάδα κινούνται με ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 2%, δείχνοντας δυναμική ανάκαμψη.

«Χώρες που θεωρούσαμε ότι υστερούσαν, σήμερα εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις από εμάς», παραδέχεται ο Στέφεν Κάμπετερ, διευθύνων σύμβουλος της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Εργοδοτικών Ενώσεων.

Η τετραήμερη εργασία και οι νέες ισορροπίες

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δηλώνει κάθετα αντίθετος με την ιδέα της τετραήμερης εργασίας/εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη ευημερία της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, πειραματικά προγράμματα σε 45 εταιρείες απέδειξαν το αντίθετο: η μείωση των ωρών, χωρίς μείωση μισθών, οδήγησε σε υψηλότερη παραγωγικότητα ανά ώρα και πιο ικανοποιημένους εργαζόμενους.

Με περισσότερες άδειες, πιο γενναιόδωρα διαλείμματα και κατά μέσο όρο 19 ημέρες ασθενείας τον χρόνο, οι Γερμανοί φαίνεται να βάζουν στο επίκεντρο την ποιότητα ζωής. Το ερώτημα είναι αν αυτό το νέο μοντέλο εργασίας μπορεί να αποτελέσει τελικά κλειδί για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη.

